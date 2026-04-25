Un fuerte siniestro vial se registró durante la madrugada de este sábado 25 de abril en el departamento Caucete, donde un automóvil y un colectivo de larga distancia chocaron en una transitada intersección.

El hecho ocurrió en la esquina de calles Juan José Bustos y Paula Albarracín de Sarmiento. Según las primeras informaciones, un Peugeot 207 que circulaba de sur a norte impactó contra un colectivo que lo hacía de oeste a este con pasajeros a bordo.

Como consecuencia del choque, el automóvil sufrió importantes daños en su parte frontal y lateral, quedando prácticamente destruido. El colectivo, en tanto, presentó daños en la zona delantera del lado del acompañante.

En el vehículo menor viajaban un adulto mayor y tres menores de edad, quienes debieron ser asistidos y trasladados al Hospital César Aguilar. De acuerdo a los reportes médicos iniciales, todos presentaban golpes y raspaduras, sin lesiones de gravedad.

Por su parte, los pasajeros del colectivo descendieron del transporte por precaución tras el impacto, aunque ninguno resultó herido. El chofer señaló que circulaba a baja velocidad al momento del hecho y que el automóvil habría aparecido de manera repentina en la oscuridad.

En el lugar trabajó personal de emergencias médicas y efectivos policiales, quienes asistieron a los involucrados y ordenaron el tránsito en la zona. Las causas del siniestro son materia de investigación.