Sábado 25 de Abril
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Policiales > En Caucete

Choque entre un auto y un colectivo de larga distancia: hay cuatro heridos

Un auto con cuatro ocupantes chocó contra un colectivo de larga distancia en Caucete. El siniestro dejó el vehículo destruido y a sus ocupantes trasladados al hospital. 

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
Las personas que iban en el auto, fueron trasladadas al hospital con varias lesiones.

Un fuerte siniestro vial se registró durante la madrugada de este sábado 25 de abril en el departamento Caucete, donde un automóvil y un colectivo de larga distancia chocaron en una transitada intersección.

El hecho ocurrió en la esquina de calles Juan José Bustos y Paula Albarracín de Sarmiento. Según las primeras informaciones, un Peugeot 207 que circulaba de sur a norte impactó contra un colectivo que lo hacía de oeste a este con pasajeros a bordo.

Como consecuencia del choque, el automóvil sufrió importantes daños en su parte frontal y lateral, quedando prácticamente destruido. El colectivo, en tanto, presentó daños en la zona delantera del lado del acompañante.

En el vehículo menor viajaban un adulto mayor y tres menores de edad, quienes debieron ser asistidos y trasladados al Hospital César Aguilar. De acuerdo a los reportes médicos iniciales, todos presentaban golpes y raspaduras, sin lesiones de gravedad.

Por su parte, los pasajeros del colectivo descendieron del transporte por precaución tras el impacto, aunque ninguno resultó herido. El chofer señaló que circulaba a baja velocidad al momento del hecho y que el automóvil habría aparecido de manera repentina en la oscuridad.

En el lugar trabajó personal de emergencias médicas y efectivos policiales, quienes asistieron a los involucrados y ordenaron el tránsito en la zona. Las causas del siniestro son materia de investigación.

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