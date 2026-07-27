Una colisión entre una motocicleta y un automóvil alteró el ritmo de la mañana de este lunes 27 de julio en el departamento Caucete. El hecho ocurrió en la intersección de las calles Juan José Bustos y Urquiza, un sector que habitualmente registra un importante flujo de vehículos.

Ante el fuerte impacto, vecinos y otros conductores que circulaban por la zona dieron aviso inmediato a los servicios de emergencia. En pocos minutos, efectivos policiales y personal sanitario arribaron al sitio para realizar las primeras asistencias y evaluar el estado de salud de los involucrados.

Debido al despliegue de los móviles de seguridad y las ambulancias, el tránsito en el área permaneció afectado por un tiempo. Los agentes trabajaron en el lugar para organizar el paso de los automóviles y permitir que se llevaran a cabo las pericias iniciales sin riesgos adicionales.

La investigación se enfocará en que el cruce posee semáforos que se encontraban operativos al momento del siniestro. Los peritos buscarán determinar la prioridad de paso y las maniobras que derivaron en el choque. Para ello, se contempla el uso de filmaciones de cámaras de seguridad y el relato de quienes presenciaron el episodio.