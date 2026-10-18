Choque entre un Clio y un Corsa en avenida Libertador dejó a una mujer hospitalizada

Un siniestro vial se registró alrededor de las 18.30 de este domingo en la intersección de avenida Libertador y Perito Moreno. El choque involucró a un Renault Clio y un Chevrolet Corsa. Una mujer que conducía uno de los vehículos fue trasladada a un sanatorio para realizarle estudios médicos.

De acuerdo con el reporte preliminar de efectivos de la Comisaría 4ª, ambos automóviles circulaban por avenida Libertador en sentido de este a oeste. Según esa primera reconstrucción, el Chevrolet Corsa habría colocado las balizas para estacionarse cuando fue impactado desde atrás por el Renault Clio.

Como consecuencia de la colisión, el Clio sufrió importantes daños en la parte delantera, mientras que el Corsa también presentó desperfectos. Además, quedaron restos de los vehículos esparcidos sobre la calzada, en la zona de la senda peatonal.

La conductora del Clio, una mujer que viajaba sola, manifestó sentir dolencias tras el impacto y presentaba un hematoma en el ojo izquierdo. Por ese motivo, fue trasladada a un sanatorio para que le realizaran una radiografía y los controles correspondientes.

En el Chevrolet Corsa viajaban cuatro ocupantes. Según la información policial preliminar, los demás involucrados no presentaban problemas de salud.

Las circunstancias del siniestro son materia de las actuaciones correspondientes. No se reportaron víctimas fatales.