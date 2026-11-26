Un colectivo de la RedTulum y un motociclista de identidad reservada protagonizaron un fuerte choque este miércoles en la Capital sanjuanina. El siniestro vial ocurrió alrededor de las 19 horas en la avenida Libertador General San Martín, pasando calle Urquiza. Como consecuencia del violento impacto, el conductor del rodado menor sufrió heridas de consideración y tuvo que ser trasladado de urgencia a un centro de salud.

El incidente de tránsito se registró específicamente sobre la calzada sur de esa arteria, justo frente al edificio de la Universidad Nacional de San Juan. Por motivos que aún son materia de investigación policial, la unidad de transporte público colisionó con la motocicleta, provocando que el hombre perdiera el control y cayera pesadamente sobre el asfalto. La situación generó alarma inmediata en esa zona tan concurrida de la ciudad.

Tras el accidente, varios transeúntes y vecinos que circulaban por el lugar acudieron rápidamente a socorrer al motociclista lesionado. Estas personas le brindaron los primeros auxilios y lo acompañaron sobre la calzada mientras aguardaban la llegada de los servicios de emergencia. El tránsito en las inmediaciones de avenida Libertador y calle Urquiza se vio parcialmente afectado durante el operativo de asistencia.

Minutos después, una ambulancia arribó al lugar del siniestro y los paramédicos examinaron al hombre herido. Luego de estabilizarlo en la escena, el personal médico dispuso su traslado inmediato en la movilidad sanitaria hacia el Servicio de Urgencias del Hospital Guillermo Rawson. Allí quedó internado y recibió la atención correspondiente por parte de los profesionales de guardia.