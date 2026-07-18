Una motociclista fue hospitalizada este sábado luego de protagonizar un choque con un móvil policial sobre avenida Aberastain, en el departamento Pocito. Como consecuencia del impacto, la mujer sufrió diversos golpes y debió ser trasladada al Hospital Rawson para recibir atención médica.

De acuerdo con la información preliminar, la motocicleta y el patrullero colisionaron por causas que aún son investigadas. Tras el siniestro, personal de emergencias asistió a la conductora en el lugar y, por precaución, resolvió derivarla al principal centro de salud de la provincia para una evaluación más exhaustiva.

En la zona trabajaron efectivos policiales y personal de asistencia, quienes ordenaron el tránsito y realizaron las actuaciones correspondientes para establecer cómo ocurrió el hecho.

Hasta el momento no trascendieron detalles sobre el estado de salud de la motociclista ni sobre la mecánica del accidente. La investigación continúa para determinar las circunstancias que provocaron la colisión.