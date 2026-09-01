Un grave siniestro vial se registró durante la noche de este lunes 31 de agosto en Ruta 20, en Santa Lucía. Un ciclista y un motociclista protagonizaron un fuerte choque y, como consecuencia del impacto, el hombre que circulaba en bicicleta sufrió heridas de consideración y tuvo que ser trasladado de urgencia al Hospital Rawson.

El accidente ocurrió cerca de las 21, en inmediaciones del Monumento al Gaucho y de la báscula municipal de Santa Lucía.

De acuerdo con las primeras informaciones conocidas en el lugar, el ciclista habría impactado contra la motocicleta por circunstancias que todavía deberán ser determinadas.

Tras el choque, personal de emergencias médicas del 107 llegó hasta el lugar y asistió al hombre que circulaba en bicicleta. Debido a las heridas sufridas, los profesionales lo estabilizaron y posteriormente dispusieron su traslado al Hospital Rawson.

Una primera información policial indicó que uno de los involucrados había sido derivado en código rojo al centro de salud. Posteriormente, se conoció que el herido de mayor consideración era el ciclista.

En el lugar también intervino personal policial, que desplegó un operativo preventivo en el sector mientras se realizaban las tareas de asistencia.

Por el momento, no trascendieron mayores precisiones sobre las lesiones que sufrió el ciclista ni sobre su evolución después de ingresar al hospital.

Además, resta determinar la mecánica exacta del siniestro y las circunstancias que desencadenaron el impacto entre la bicicleta y la motocicleta.