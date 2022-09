El entre una moto marca Brava de 150 cc y un Volskwagen Gol, ocurrido en horas del mediodía de la jornada del 24 de septiembre, tuvo como consecuencia el fallecimiento del conductor de la motocicleta. El hombre fue identificado como René Jará de 65 años. El siniestro fatal no sería el primer accidente que ocurre en esa esquina, según denunciaron personas de la zona que hablaron con DIARIO HUARPE.

La policía y los funcionarios de justicia todavía trabajaban en el lugar, pero ya había una hipótesis una hora después de la muerte. Es que la mecánica del accidente mostraba que el fallecido podría haber ido a muy alta velocidad cuando impactó con el auto, que manejaba Carlos Flores, de 68 años, quien quedó detenido. La prioridad en este caso la tenía el Volkswagen.

Esta versión se desprende de que el vehículo llegó a dar un trompo tras ser golpeado por el motociclista, que iba por Libertador. Incluso una de las ruedas del vehículo de mayor tamaño había quedado casi desprendida. La moto de Jara sufrió daños graves y el conductor perdió la vida antes de que cualquiera pudiera asistirlo, a pesar de que inmediatamente se acercaron personas a auxiliarlo y estaba apenas a metros de una reconocida clínica.

Pero esto no parece haber sido el único factor, según opinaron testigos y vecinos. Quienes hablaron con DIARIO HUARPE poco después del hecho, aseguraron que en la esquina de Patricias Sanjuaninas y Av. Libertador, la visibilidad se dificulta, sobre todo para los conductores que intentan cruzar Libertador en dirección de norte a sur. Esto podría haber influido en que el conductor del auto no viera venir a Jara o no tuviera tiempo de esquivarlo.

Una de las causas que dificulta la visibilidad es que, sobre la banquina de la calle, siempre hay autos estacionados debido a varios locales comerciales consecutivos en la vereda norte de Av. Libertador. Además, en la zona hay una importante clínica de salud y una veterinaria reconocida de la provincia.

Luego del impacto, operarios de la Estación de Servicio ubicada en Av. Libertador, quienes no fueron testigos directos del impacto, resaltaron la velocidad a la que conducía el motoquero. Para estos testigos, Jara iba de esta manera porque intentaba llegar al semáforo que acababa de dar el verde en el cruce de Av. Rawson y Av. Libertador.

Un vecino de la zona agregó que la esquina es más peligrosa desde que le cambiaron el sentido de conducción a la calle Patricias Sanjuaninas. La arteria antes iba en dirección sur a norte y luego la cambiaron de norte a sur. A partir de esta modificación los accidentes han aumentado considerablemente.

Pasados algunos minutos se hicieron presentes las autoridades del Ministerio Público Fiscal, quienes aportaron algunos datos importantes a DIARIO HUARPE. Los implicados en el accidente, tanto conductor del vehículo como conductor de la motocicleta, manejaban solos.

El conductor del auto quedará detenido hasta que finalice el procedimiento de levantamiento del cuerpo para su posterior necropsia. Mientras tanto, los peritos hacen un rastrillaje de los elementos y objetos que puedan haber quedado en la vía pública y que sirvan para demostrar algún indicio de cómo se produjo el accidente. Por último, también pedirán imágenes de las cámaras de seguridad de locales de la zona, ya que no hay del sistema Cisem.