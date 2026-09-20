Un hombre de 45 años murió y otras dos personas resultaron heridas luego de un choque frontal entre dos camiones ocurrido sobre la Ruta Nacional 22, cerca del puente que cruza el río Colorado, en el límite entre La Pampa y Río Negro. La información fue difundida a partir del parte policial preliminar, que además indicó que los heridos se encontraban fuera de peligro.

El impacto que terminó con una víctima fatal

De acuerdo con la información oficial citada por MDZ, la víctima era oriunda de Tigre y viajaba en un camión de cargas generales perteneciente a Expreso Río Negro. El vehículo colisionó de frente contra un transporte cisterna de Bravo Energy Argentina.

Como consecuencia del impacto, el conductor del camión de cargas generales murió en el lugar. Los dos ocupantes del cisterna fueron asistidos por los equipos de emergencia y trasladados al Hospital José Cibanal de Río Colorado.

Según el parte policial preliminar, el camión de cargas generales habría invadido el carril contrario antes de producirse la colisión. Esta circunstancia deberá ser establecida con precisión a partir de los peritajes realizados en el lugar.

El tránsito estuvo cortado durante toda la madrugada

La magnitud del siniestro obligó a interrumpir completamente la circulación entre La Adela y Río Colorado. El corte comenzó a las 23:10 y se mantuvo durante la madrugada debido a las tareas para retirar los vehículos, limpiar la mercadería que había quedado sobre la calzada y contener el aceite derramado.

El tránsito volvió a habilitarse alrededor de las 8:00, una vez finalizados los trabajos de limpieza y las tareas de seguridad.

El operativo también incluyó cortes preventivos en el Puesto Caminero de La Adela, ubicado en el cruce de las rutas nacionales 22 y 154, y en el control correspondiente del lado de Río Negro.

Peritajes para determinar cómo ocurrió

En el lugar trabajaron efectivos policiales de La Adela y Río Colorado, bomberos voluntarios, personal de la Fiscalía de turno y especialistas de la Agencia de Investigación Científica.

El Gabinete de Criminalística realizó las pericias destinadas a establecer la mecánica del choque. Además, el cuerpo de la víctima fue trasladado durante la madrugada a la Morgue Judicial de General Acha.

La presencia del camión cisterna también requirió un procedimiento específico para contener el líquido que se derramó sobre la ruta.

Otro siniestro con camiones en La Pampa

Durante la mañana del sábado se registró además otro choque entre vehículos de carga en el cruce de la Ruta Nacional 35 y la Ruta Provincial 18.

En ese caso, uno de los camiones se incendió y el acoplado del otro terminó volcado sobre la calzada. La carga quedó esparcida sobre el asfalto, por lo que se dispusieron cortes y desvíos mientras bomberos, personal médico, agentes viales y policías trabajaban en el lugar.