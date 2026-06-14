El departamento San Martín atraviesa horas de profundo pesar tras el fallecimiento de Raúl Alberto Sánchez. El emprendedor gastronómico murió en un accidente de tránsito ocurrido durante la madrugada, en un hecho que generó conmoción entre familiares, amigos y vecinos.

Sánchez era una persona ampliamente conocida en el sector gastronómico provincial, donde desarrolló su actividad durante años. Su fallecimiento provocó muestras de pesar entre familiares, amigos, colegas y vecinos que destacaron su trayectoria como emprendedor.

El siniestro ocurrió cerca de la medianoche sobre calle Nacional, entre Laprida y Divisoria. Según informaron fuentes policiales, por causas que aún son materia de investigación, colisionaron de frente un Renault 4 y un Volkswagen Gol Trend blanco.

Como consecuencia del fuerte impacto, Sánchez, quien conducía el Renault 4, murió en el lugar. Personal policial y equipos de emergencia trabajaron en la escena para asistir a los involucrados y realizar las primeras tareas periciales.

El otro conductor fue identificado como Gabriel Bueno, quien manejaba el Volkswagen Gol Trend. Debido a las graves lesiones sufridas, fue trasladado de urgencia al Hospital Guillermo Rawson. De acuerdo con las primeras informaciones, ingresó inconsciente y permanece bajo atención médica especializada.

Tras el accidente se desplegó un importante operativo en la zona. Efectivos de la Comisaría 20ª y personal de la Unidad Fiscal de Delitos Especiales realizaron las primeras pericias para reconstruir la mecánica del choque y determinar las circunstancias en las que ocurrió la colisión.

La causa quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos Especiales, que continuará con la investigación para establecer cómo se produjo el hecho que terminó con la vida de Raúl Sánchez y dejó a otra persona internada en grave estado.