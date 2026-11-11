Un accidente de tránsito tuvo lugar en la intersección del lateral oeste de la Avenida de Circunvalación y la Avenida Ignacio de la Roza Oeste, en el distrito de Desamparados, Capital.

El siniestro vial fue protagonizado por una camioneta Fiat Toro versión Freedom (de tono gris oscuro metálico) y un automóvil compacto Volkswagen Up! de color blanco.

De acuerdo con el testimonio brindado en el lugar por la conductora de la camioneta Fiat, quien circulaba de norte a sur por la calle lateral acompañada por su hijo, el desencadenante del hecho ocurrió al momento de intentar cruzar la avenida Ignacio de la Roza.

Según su relato, se encontraba detenida a la espera de que avanzara un vehículo que marchaba por delante; no obstante, dicho rodado se demoró en retomar la marcha, lo que terminó obstruyendo el flujo vehicular de la arteria.

Una vez que ese automóvil liberó el paso, la mujer intentó avanzar para completar el cruce, pero repentinamente se encontró con el Volkswagen Up! blanco que avanzaba a considerable velocidad en sentido oeste a este por la avenida Central. Ante la inminencia del impacto y la velocidad del rodado menor, a la conductora le fue imposible frenar o reducir la marcha a tiempo, impactando de lleno contra el costado del otro vehículo.

A raíz de la colisión, la camioneta Fiat Toro —un vehículo perteneciente al segmento de las pickups compactas (SUP)-, parrilla de doble nivel con el distintivo logo de la marca y ópticas divididas sufrió severos destrozos en la trompa.

Toda la zona del guardabarro delantero derecho quedó totalmente destruida y desprendida, registrando además roturas profundas en los conjuntos ópticos principales y auxiliares.

Por su parte, el Volkswagen Up! blanco recibió el golpe directo en el perfil lateral izquierdo. La violencia del impacto provocó un abollón de consideración sobre la puerta del habitáculo del conductor.

Asimismo, la inercia del choque hizo que el compacto de la casa alemana realizara un trompo sobre la calzada, quedando posicionado en sentido contrario al flujo vehicular de la avenida Ignacio de la Roza.

Minutos más tarde, personal de la Dirección de Tránsito de la Policía de San Juan se hizo presente en la escena. Con la colaboración de los propios conductores involucrados, los efectivos policiales lograron mover los vehículos de la calzada para liberar el paso y proceder al intercambio de datos personales e identificación técnica de los rodados con el fin de confeccionar el acta de choque correspondiente.

Dicho evento ocurrió en un contexto de creciente saturación vial en la zona, debido al cierre del tramo de la Avenida de Circunvalación dispuesto por el Gobierno de San Juan para llevar a cabo obras de repavimentación.

Por varios días, la arteria lateral soporta un volumen de tránsito muy superior al habitual en esta zona. Esta fuerte presión vehicular genera a diario severos embotellamientos, demoras y dificultades de circulación en los cruces clave de Desamparados, especialmente en horas de alta intensidad vehicular, tanto al mediodía como en la tarde al terminar la jornada laboral, convirtiendo a este sector de la ciudad en un punto crítico propenso a este tipo de colisiones.