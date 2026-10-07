Cuatro personas murieron este lunes por la mañana luego de un violento choque frontal entre dos automóviles sobre la Ruta Provincial 65, en el partido bonaerense de Bolívar. El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 318,5, en el tramo comprendido entre las localidades de Pirovano y Urdampilleta.

El impacto involucró a un Toyota Corolla y un Renault Logan. Por causas que todavía no fueron determinadas, ambos vehículos colisionaron de frente y los cuatro ocupantes murieron en el lugar. La mecánica del accidente es investigada por la Justicia.

Quiénes eran las víctimas

Las personas fallecidas fueron identificadas como Oscar Osvaldo Bauza, de 68 años; Marta Susana Werdin, de 88; Fernando José Galeano, de 42; y José Francisco Roldán, de 59.

Bauza y Werdin viajaban en el Toyota Corolla y tenían domicilio en Carhué. En el Renault Logan se trasladaban Galeano, residente en Tristán Suárez, y Roldán, domiciliado en Longchamps, partido de Almirante Brown.

Personal del servicio de emergencias acudió al lugar y confirmó los cuatro fallecimientos. También trabajaron bomberos de Urdampilleta, con apoyo de efectivos de Pirovano, además de personal policial y sanitario.

La investigación por el choque

Tras el accidente, la Ruta Provincial 65 quedó completamente interrumpida durante varias horas. Los equipos de emergencia trabajaron en la zona mientras Policía Científica realizaba las pericias sobre los vehículos y la calzada.

Los investigadores buscan establecer qué ocurrió en los instantes previos al impacto y cuál fue la maniobra que provocó que los dos vehículos terminaran chocando de frente. Hasta el momento no se informó oficialmente qué circunstancia desencadenó la colisión.

La causa fue caratulada como homicidio culposo y quedó en manos de la Justicia, que deberá determinar las responsabilidades y las circunstancias en las que se produjo el fatal accidente.