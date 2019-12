Christian Bragarnik a punto de comprar el club español Elche CF

Christian Bragarnik, representante de numerosos futbolistas y técnicos, entre los que se destacan Diego Maradona, Jorge Almirón, Antonio Mohamed, Sebastián Becaccece, Eduardo Coudet, Diego Cocca y Leonardo Madelón, y jugadores como los hermanos Walter y Gustavo Bou, Alejandro Donatti e Iván Marcone, está a punto de comprar el paquete accionario del Elche de España, para convertirse en el titular de esa entidad.



El posible desembarco en Europa del argentino y de un equipo de técnicos no inquieta de momento al entrenador del Elche, José Rojo, quien no quiso valorar el pasado domingo los rumores que apuntan a Maradona como posible relevo en el banco si se consuma la llegada de Bragarnik.



"No le voy a dar ninguna importancia a los rumores porque no sería feliz en mi trabajo. Si se hace la venta, lo afrontare con toda normalidad y sensatez", dijo el entrenador a EFE.



Bragarnik está culminando las negociaciones con el accionista mayoritario del club español, José Sepulcre.



El Elche CF, séptimo clasificado de la segunda división española y en puntos de zona de ascenso a primera, atraviesa el mejor momento deportivo de la temporada coincidiendo con los rumores de una inminente venta del club por parte de su máximo accionista al empresario argentino.



El equipo ilicitano mantiene una racha de cinco jornadas consecutivas sin perder, sumando 11 puntos de 15 posibles, lo que le ha alejado diez del descenso, primer objetivo marcado por la entidad.



A pesar de la buena trayectoria del equipo, el entorno está pendiente de la posible venta de la entidad al empresario argentino, cuyo equipo de trabajo lleva tiempo analizando el día a día del club en las oficinas del Elche.



Bragarnik ya intercedió en el momento de la contratación del paraguayo Danilo Ortiz en agosto y fue calificado por Sepulcre, durante esas mismas fechas, como un "fondo inversor amigo".



Según indican algunos medios españoles, ya existe un principio de acuerdo para la venta por 20 millones de euros del paquete accionario que tiene el mando del Elche, aunque fuentes próximas al consejo afirman que no se ha producido la firma, pero sí conversaciones.



Bragarnik presenció el pasado domingo, desde uno de los palcos privados del estadio Martínez Valero, el triunfo del Elche ante Racing (2-0).