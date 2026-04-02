Christina Koch la primera mujer que viaja a la Luna, su impresionante historia

La misión Artemis II ha marcado un hito trascendental al concretar el primer vuelo tripulado a la órbita lunar en más de cinco décadas. En esta tripulación histórica resalta Christina Koch, una ingeniera eléctrica nacida en Michigan que se convierte en la primera mujer en participar de una expedición de este tipo.

Junto al comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover y el especialista de misión Jeremy Hansen, Koch tiene el objetivo de probar los sistemas tecnológicos que permitirán futuras expediciones para volver a pisar la superficie del satélite.

Su carrera en la NASA comenzó oficialmente en 2013 tras haber trabajado en entornos extremos como la Antártida y diversas estaciones de investigación remotas, experiencias que forjaron su gran capacidad de resistencia y adaptación.

El nombre de la astronauta estadounidense ya es parte de la historia por haber protagonizado en 2019 la primera caminata espacial realizada exclusivamente por mujeres junto a Jessica Meir. Además, Koch ostentó el récord del vuelo espacial más extenso para una mujer con 328 días consecutivos en órbita, periodo en el que realizó múltiples experimentos científicos y caminatas técnicas en la Estación Espacial Internacional.

La participación de Koch en este viaje, el primero de su clase desde la misión Apolo 17 en 1972, simboliza un avance colectivo en la inclusión dentro de la exploración del espacio profundo.

Para la NASA, este regreso a la Luna refleja un cambio de paradigma donde la ciencia y la igualdad de oportunidades avanzan de la mano. Con el desarrollo de Artemis II, la figura de la ingeniera redefine quiénes pueden protagonizar la historia aeroespacial mientras se ponen a prueba los límites de todo lo que la humanidad aún tiene por descubrir.