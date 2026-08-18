Un hombre generó indignación en redes sociales después de filmar a su hija de nueve años mientras manejaba un auto por las calles de Lago Puelo, Chubut, y posteriormente publicar las imágenes. La escena ocurrió durante un paseo familiar y el vehículo también llevaba a otro hijo menor.

En la grabación se escucha al nene preguntarle a su papá: “Papi, ¿después puedo manejar yo?”. El hombre respondió que todavía no llegaba a los pedales, mientras que su hermana sí podía hacerlo porque tenía mayor altura.

La situación continuó entre risas mientras la niña permanecía frente al volante. “Me lleva a El Bolsón ahora”, bromeó el padre antes de preguntarle a la menor cuántos años tenía.

“Qué grande la piloto”, expresó el hombre mientras continuaba filmándola. La nena respondió que tenía nueve años.

El video generó críticas

Las imágenes rápidamente comenzaron a circular por las redes sociales y despertaron numerosos cuestionamientos. Los usuarios apuntaron principalmente contra el adulto por permitir que una menor condujera un vehículo motorizado en la vía pública, pero también cuestionaron que haya registrado y difundido la situación.

Según informó el medio local ANB Bariloche, el episodio ocurrió mientras la familia circulaba por Lago Puelo. En el video se observa a la menor al volante durante varias cuadras, mientras su padre permanece dentro del vehículo y la filma.

Hasta el momento, no se informaron medidas oficiales contra el hombre por este episodio.

El antecedente de otro menor al volante

La situación recordó un caso ocurrido a fines de 2025, cuando la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) inhabilitó a un hombre de 23 años después de detectar en redes un video en el que permitía que su hijo de cinco años condujera un cuatriciclo en una ruta bonaerense.

En aquella oportunidad, el organismo remarcó que los menores de edad no pueden conducir vehículos motorizados y advirtió sobre los riesgos de este tipo de conductas.

El nuevo video volvió a poner el foco sobre la responsabilidad de los adultos y los peligros de permitir que niños conduzcan vehículos en espacios destinados a la circulación pública.