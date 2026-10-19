Un hombre sufrió una caída mientras circulaba por un circuito de mountain bike ubicado en el pasaje Ansilta, en una zona montañosa situada aproximadamente un kilómetro y medio al oeste de la Ruta 60. El ciclista recibió asistencia en el lugar y aguardó la llegada de Bomberos para ser auxiliado.

Un ciclista sufrió una caída accidental mientras recorría un circuito de mountain bike en una zona montañosa de San Juan. El episodio motivó un operativo de asistencia debido a las características del terreno, ubicado a aproximadamente un kilómetro y medio al oeste de la Ruta 60, en inmediaciones del pasaje Ansilta.

Junto a otro deportista el herido sufrió la caída en un sendero de mountain bike.

La situación fue informada por personal que se encontraba en el lugar y que comenzó a asistir al hombre mientras aguardaba la llegada de Bomberos para concretar el procedimiento de ayuda.

De acuerdo con los primeros datos, la caída se produjo mientras el ciclista circulaba por el circuito destinado a la práctica deportiva. Tras el incidente, el hombre necesitó asistencia debido a que sufrió un grave corte debajo de su rodilla derecha que abarcaba casi toda la circunferencia de la pierna. Por ello se activó la intervención de los equipos de emergencia para facilitar su atención en ese sector de montaña y trasladar al herido.

Minutos después, se confirmó la llegada de Bomberos, que se sumaron al operativo para asistir al ciclista y evaluar las condiciones necesarias para su traslado.

En un primer momento, surgió la posibilidad de que el hombre hubiera sufrido una fractura, aunque posteriormente se indicó que, aparentemente, no presentaba esa lesión. De todos modos, no se difundieron detalles sobre su estado general ni sobre la necesidad de una evaluación médica complementaria.

El episodio quedó registrado como una caída accidental durante una actividad deportiva al aire libre. Hasta el momento, no trascendieron datos sobre la identidad del ciclista ni mayores precisiones acerca de las circunstancias que provocaron la caída.