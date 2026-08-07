Uruguay declaró este jueves la alerta roja ante la llegada de un ciclón extratropical que afecta principalmente a la franja costera y podría provocar ráfagas superiores a los 120 kilómetros por hora. En medio de las primeras tormentas, un hombre murió tras ser alcanzado por un rayo en la localidad de Tupambaé, en el departamento de Cerro Largo. Además, alrededor de 32.000 clientes permanecían sin suministro eléctrico debido a los daños provocados por el temporal.

La medida fue adoptada por el Gobierno uruguayo a partir de los informes del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), que advirtió sobre un sistema de baja presión con vientos sostenidos y ráfagas de extrema intensidad.

El pronóstico anticipó que las ráfagas podrían superar los 120 kilómetros por hora, especialmente en la zona costera comprendida entre el arroyo Pando y Aguas Dulces.

Ante este escenario, se activó el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) desde las 21 del jueves hasta las 4 de la madrugada del viernes. Durante ese período quedaron habilitados únicamente los servicios considerados esenciales, entre ellos salud, seguridad, atención de emergencias y monitoreo meteorológico.

Un hombre murió alcanzado por un rayo

El temporal ya había provocado una víctima fatal antes de que comenzara a regir la alerta roja.

La Jefatura de Policía de Cerro Largo confirmó la muerte de un hombre en Tupambaé, quien fue alcanzado por un rayo durante la tormenta. Las autoridades continúan reuniendo información para establecer las circunstancias precisas del episodio.

Según reportes de medios uruguayos, la víctima era un trabajador rural. La descarga eléctrica se produjo mientras se registraban intensas tormentas en la zona.

Qué zonas están bajo alerta roja

El operativo de emergencia alcanza diferentes localidades de Canelones, Maldonado y Rocha, entre ellas Estación Atlántida, La Floresta, Pan de Azúcar, San Carlos, Castillos, Rocha y Puente Valizas.

La decisión de restringir la circulación y suspender la mayoría de las actividades estatales busca reducir la exposición de la población frente a las condiciones meteorológicas extremas previstas.

El Gobierno pidió extremar las precauciones mientras avanza el fenómeno y mantener la atención sobre los reportes oficiales de meteorología y emergencias.

Miles de hogares quedaron sin luz

El ciclón ya comenzó a generar consecuencias en distintos puntos de Uruguay. La empresa estatal UTE informó que alrededor de 32.000 clientes permanecían sin electricidad como consecuencia de la caída de árboles y otros daños provocados por los fuertes vientos.

Los departamentos que concentraban la mayor cantidad de usuarios afectados eran Rivera, Paysandú y Lavalleja.

Además, las ráfagas provocaron el derrumbe del muro perimetral de la cancha del club Cerro Largo, en el noreste del país, mientras los equipos de emergencia continuaban atendiendo distintos incidentes vinculados al temporal.

El Gobierno monitorea la evolución del ciclón

Las autoridades uruguayas mantienen activo el operativo para responder ante posibles nuevas emergencias y evaluar el impacto del fenómeno.

Para este viernes está prevista una reunión de la Junta Nacional de Emergencias y Reducción de Riesgos, con la participación de autoridades de los distintos ministerios. El objetivo será analizar la evolución del ciclón y definir si es necesario extender o modificar las medidas implementadas.

Con una víctima fatal, miles de hogares sin electricidad y daños materiales, Uruguay atraviesa un fuerte temporal mientras rige una alerta roja por un ciclón extratropical que amenaza especialmente a la zona costera.