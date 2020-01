Cicop destacó reunión "muy positiva" con ministro de Salud bonaerense que los convocará a paritarias

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El secretario gremial de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud bonaerense (Cicop), Pablo Maciel, señaló hoy como "muy positivo" el encuentro que mantuvieron con el ministro de Salud provincial, Daniel Gollán, y remarcó que el funcionario les adelantó que serán convocados a paritarias "en no mucho tiempo más".



En declaraciones a radio Provincia, el dirigente gremial manifestó que la reunión que ayer mantuvo ese sindicato con Gollán fue "muy positiva" porque pudieron "desplegar los reclamos de los trabajadores" y detalló que el foco estuvo puesto "en la problemática de los recursos humanos".



"Hicimos hincapié en el retraso salarial importante que sufrió el sector", contó el dirigente sindical y precisó que en los últimos meses "se perdieron 35 puntos de poder adquisitivo en un salario que está al límite de la línea de pobreza".



Dijo también que como consecuencia de ese deterioro salarial, sufrieron "fugas de los profesionales del sistema de salud público hacia el privado", situación que, dijo, los pone "al borde del colapso" y "altera la atención de la población" porque los servicios de los hospitales como las guardias "están incompletos".



Según Maciel, el ministro Gollán "no desconoce la crisis profunda sanitaria" y resaltó que el funcionario y la Cicop coincidieron "en el diagnostico del sistema público de salud".



"Es positivo que ayer nos trasmitieron la decisión de convocarnos en no mucho tiempo más a paritaria, para discutir esta problemática y la de ir incrementando el porcentaje del presupuesto que la provincia destina a la salud pública", expuso.



Maciel dijo que desde el gremio se apunta "a poder continuar este diálogo en mesas de trabajo específicas para abordar cada problemática: género, violencia, salud laboral y recursos humanos".