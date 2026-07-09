Científicos argentinos sugieren detectar el Alzheimer tras un análisis de sangre

Cada año, entre el 10% y el 20% de las personas con deterioro cognitivo leve desarrolla enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, en muchos casos ese proceso avanza sin ser detectado de manera temprana. Ahora, un grupo de científicos argentinos presentó un hallazgo que podría cambiar ese escenario en el futuro.

La investigación identificó que los niveles de una proteína llamada mGlu3R, vinculada a la protección de las neuronas y a funciones como la memoria y el razonamiento, disminuyen en la sangre de personas con deterioro cognitivo leve. El estudio fue publicado en la revista científica Journal of Neurochemistry y plantea que un análisis de sangre podría servir para detectar señales tempranas de la enfermedad.

El trabajo fue liderado por Eugenia Olivera, investigadora del Instituto de Investigaciones Biomédicas (INBIOMED), dependiente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y el Conicet. También participaron especialistas del Instituto de Biología y Medicina Experimental (IBYME), la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA) y el Banco de Cerebros de Fleni.

Cómo realizaron el estudio

Los investigadores analizaron la actividad del gen GRM3, responsable de producir la proteína mGlu3R, en cerebros humanos con Alzheimer. Luego evaluaron sus niveles en modelos experimentales con ratones y en tejido cerebral post mortem de pacientes con la enfermedad.

Además, realizaron un estudio piloto con 20 voluntarias de Junín, divididas entre personas con cognición normal y pacientes con deterioro cognitivo leve.

Los resultados mostraron que el gen GRM3 presenta una menor actividad en las zonas del cerebro donde se acumulan las placas asociadas al Alzheimer. En los modelos animales, esa disminución apareció incluso antes de que se observaran lesiones visibles en el cerebro.

En las muestras de tejido humano se detectó el mismo patrón: cuanto mayor era el daño cerebral, menor era la cantidad de mGlu3R presente.

La proteína también pudo detectarse en la sangre

Uno de los principales avances del estudio fue comprobar, por primera vez, que la proteína mGlu3R puede medirse en el suero humano mediante una técnica de laboratorio estándar.

Los investigadores observaron que las personas con deterioro cognitivo leve presentaban niveles significativamente más bajos de esa proteína en comparación con quienes tenían un funcionamiento cognitivo normal.

También encontraron una relación entre los niveles de mGlu3R y otra proteína vinculada al Alzheimer, el beta amiloide, lo que refuerza la hipótesis de que podría convertirse en un biomarcador útil para detectar cambios tempranos.

Los científicos advierten que aún falta validar el hallazgo

Pese a los resultados, el equipo aclaró que la investigación corresponde a una prueba piloto y que todavía no permite afirmar que las personas con niveles bajos de mGlu3R desarrollarán Alzheimer.

La becaria postdoctoral del Conicet Gisela Novack explicó que el próximo paso será seguir durante varios años a un grupo más amplio de participantes, incluyendo hombres y mujeres, para comprobar si la reducción de esta proteína permite anticipar el desarrollo de la enfermedad.

Si futuros estudios confirman estos resultados, el biomarcador podría facilitar diagnósticos más tempranos, favorecer intervenciones preventivas y abrir el camino al desarrollo de tratamientos dirigidos específicamente a esta proteína.