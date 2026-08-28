Científicos identificaron una proteína que podría ayudar a explicar por qué una reducción moderada de las calorías está vinculada con un envejecimiento más saludable. Se trata del complemento C3, una molécula del sistema inmunitario relacionada con la inflamación crónica que aumenta con el paso de los años.

El hallazgo surgió de una investigación de científicos de la Universidad de Yale, publicada en la revista Nature Aging. El trabajo analizó muestras de sangre de 42 adultos que participaron durante dos años de un ensayo clínico en el que redujeron entre un 11% y un 14% su consumo habitual de calorías.

Los investigadores estudiaron más de 7.000 proteínas y detectaron que los niveles de C3 disminuyeron de manera marcada entre quienes mantuvieron la restricción calórica. Esta proteína forma parte de las defensas del organismo, pero su presencia elevada con la edad estaría relacionada con procesos de inflamación crónica.

El papel de la grasa corporal

Otro de los descubrimientos fue determinar de dónde proviene el incremento de C3 durante el envejecimiento. Aunque esta proteína se produce principalmente en el hígado, los especialistas encontraron que determinadas células inmunitarias alojadas en el tejido graso comienzan a producirla con mayor intensidad a medida que pasan los años.

El resultado aporta nuevas pistas sobre la denominada “inflamación asociada al envejecimiento”, un proceso que puede contribuir al desarrollo de distintas enfermedades relacionadas con la edad.

Además, los científicos observaron que la reducción de C3 no parecía depender directamente de adelgazar. Si bien la mayoría de los participantes perdió alrededor de ocho kilos durante los dos años del ensayo, no se encontró una relación entre la cantidad de peso perdido y la disminución de la proteína.

Una posible vía para futuras terapias

Los investigadores también realizaron pruebas en ratones de edad avanzada. Al inhibir el complemento C3 mediante un medicamento, observaron una reducción de la inflamación crónica asociada al envejecimiento.

A partir de estos resultados, el equipo estudia si medicamentos ya aprobados podrían utilizarse en el futuro para regular la producción de esta proteína en humanos. El objetivo no sería eliminarla, debido a que cumple funciones fundamentales en el sistema inmunitario, sino recuperar un equilibrio que permita conservar sus beneficios sin favorecer procesos inflamatorios.

Los resultados abren así una nueva línea de investigación para comprender los mecanismos biológicos mediante los cuales una alimentación moderada podría influir sobre el envejecimiento saludable.