La sucursal del supermercado Vea ubicada en la esquina de República del Líbano y Alvear, en Rawson, dejará de funcionar durante octubre. La decisión de no renovar el contrato del inmueble ya fue comunicada a los trabajadores y abrió una negociación para definir el futuro laboral de las 12 personas que se desempeñan en el local.

La situación fue confirmada por Mirna Moral, secretaria general del Sindicato Empleados de Comercio (SEC), durante una entrevista en Te lo Tengo que Decir!, de Huarpe TV. Según explicó, la empresa perteneciente a Cencosud ya comenzó a conversar con los empleados sobre las alternativas disponibles ante el cierre.

“Les comunicaron que la sucursal cerraba, que ellos tenían que elegir si se quedaban, porque eran todos muy buenos empleados, o se querían ir para poder ir conversando sobre las indemnizaciones que le iban a ofrecer a cada uno”, señaló Moral.

Qué pasará con los 12 empleados

Una de las posibilidades que se analiza es la reubicación de los trabajadores en otras sucursales de Vea. Sin embargo, la alternativa deberá evaluarse de manera individual, principalmente por las distancias entre los posibles nuevos lugares de trabajo y los domicilios de los empleados.

Moral explicó que la cadena suele recurrir a acuerdos de retiro voluntario cuando se producen cierres y que, en determinados casos, los ofrecimientos apuntan especialmente a trabajadores que se encuentran próximos a la jubilación.

La dirigente gremial recordó como antecedente el cierre de otra sucursal de Vea en Villa Krause. En aquella oportunidad, la situación de los trabajadores se resolvió mediante una combinación de despidos indemnizados, retiros voluntarios y reubicaciones.

Un nuevo cierre en medio de la caída del consumo

El cierre de la sucursal de Rawson se produce en un escenario que, según Moral, está marcado por una disminución del consumo y cambios en los hábitos de compra.

La secretaria general del SEC señaló que durante el último año y medio los consumidores comenzaron a comprar únicamente lo necesario y a priorizar productos en oferta. Según su descripción, este cambio también se refleja en los niveles de stock de los supermercados.

“Lo que conviene es comprar para quien vende. Comprar y vender inmediatamente. Ahí está la ganancia”, sostuvo durante la entrevista.

La dirigente también vinculó la situación del sector con el nivel de los alquileres y la menor cantidad de ventas, factores que, de acuerdo con su análisis, dificultan la apertura y el sostenimiento de nuevos supermercados.

Por el momento, los 12 trabajadores del Vea de República del Líbano y Alvear aguardan la definición de las alternativas que ofrecerá la empresa mientras continúan las conversaciones con el sindicato.