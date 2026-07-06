El teléfono celular se convirtió en una herramienta indispensable para el trabajo, el estudio y el entretenimiento. Sin embargo, especialistas en ciberseguridad advierten que muchas aplicaciones recopilan información personal de los usuarios mediante permisos que, en ocasiones, se aceptan sin prestar atención.

El principal riesgo no siempre está en aplicaciones desconocidas, sino en el acceso que algunas obtienen a la ubicación, los contactos, el micrófono o el historial de actividad sin que esos permisos sean esenciales para su funcionamiento.

Las aplicaciones que más atención requieren

Aplicaciones de linterna

Los teléfonos actuales ya incorporan una linterna de fábrica, por lo que descargar una aplicación adicional suele ser innecesario. Algunas de estas apps solicitan acceso a contactos, ubicación o incluso al micrófono, permisos que no guardan relación con su función principal.

Juegos gratuitos

Diversos especialistas recuerdan que algunos videojuegos para celulares recopilan información sobre los hábitos de uso y otros datos con fines publicitarios. En el pasado, títulos muy populares estuvieron en el centro de debates por el tratamiento de la información de los usuarios.

Aplicaciones de actividad física

Las apps para correr, caminar o registrar entrenamientos necesitan conocer la ubicación para ofrecer estadísticas precisas. No obstante, es recomendable verificar qué datos almacenan y revisar su política de privacidad antes de utilizarlas.

Redes sociales

Las redes sociales pueden acceder a la ubicación del dispositivo cuando el usuario concede ese permiso. Además, recopilan información sobre hábitos de navegación para personalizar publicidad y contenidos. Configurar correctamente las opciones de privacidad ayuda a limitar ese seguimiento.

Aplicaciones de navegación

Herramientas como Google Maps o Apple Maps utilizan la ubicación para calcular rutas y ofrecer información en tiempo real. También pueden almacenar el historial de ubicaciones si esa función permanece activada, aunque los usuarios tienen la posibilidad de administrar o eliminar esos registros desde la configuración de la cuenta.

Cómo proteger la privacidad

Los especialistas recomiendan revisar periódicamente los permisos otorgados a cada aplicación desde la configuración del teléfono y desactivar aquellos que no sean necesarios para su funcionamiento.

También aconsejan descargar aplicaciones únicamente desde tiendas oficiales, leer las políticas de privacidad, mantener el sistema operativo actualizado y eliminar aquellas herramientas que ya no se utilizan.

Tomar unos minutos para controlar qué información comparte el dispositivo puede reducir significativamente la exposición de datos personales y brindar un mayor control sobre la privacidad digital.