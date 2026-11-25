En medio de la fuerte conmoción en La Bebida tras el homicidio de Alan Sebastián Gil Carrizo, cinco jóvenes identificados como Arancibia, de 18 años, Alberto, de 18, Blanco, de 18, Ferreyra, de 21, y un adolescente de 17 fueron detenidos por la Policía. Los sospechosos fueron sorprendidos dentro de una propiedad vinculada a la familia Díaz, integrada por los tres acusados por el asesinato, cuando intentaban llevarse diversos objetos de valor.

El hecho se registró en la casa 8 de la manzana A del barrio Bernardino Rivadavia, en el departamento Rivadavia. El inmueble se encontraba completamente deshabitado debido a que su propietaria habría recibido presuntas amenazas por parte de allegados al joven fallecido, lo que obligó a los moradores a abandonar el lugar en las últimas horas.

De acuerdo con lo publicado por el medio Telesol Diario, los delincuentes lograron ingresar a la vivienda tras forzar el portón del garaje. Luego de recibir el alerta, efectivos de la Comisaría 34ta arribaron rápidamente a la escena y encontraron a los intrusos recorriendo las distintas habitaciones mientras reunían pertenencias.

Al advertir la llegada de los uniformados, los sospechosos intentaron darse a la fuga escapando por las ventanas e incluso algunos buscaron ocultarse debajo de las camas, pero fueron reducidos. En el operativo se recuperó una practicuna azul marca Infanti Cielo, una pantalla de estufa a gas y un microondas blanco marca BGH que habían sido sustraídos.

En el lugar tomó intervención el ayudante fiscal Mario Quiroga, perteneciente a la UFI Flagrancia, quien ordenó iniciar el procedimiento especial bajo la carátula de tentativa de robo agravado. Tras las actuaciones de rigor, los detenidos quedaron alojados en los calabozos de la Comisaría 34ta a disposición de la Justicia.

Este nuevo incidente policial ocurre en el marco del asesinato de Alan Sebastián Gil Carrizo, de 22 años, ocurrido durante la madrugada del pasado domingo en La Bebida. Según la investigación de la UFI Delitos Especiales, el conflicto se originó horas antes en la Plaza 25 de Mayo durante los festejos por el campeonato de Boca.

Posteriormente, la disputa se trasladó hacia una vivienda del barrio Bernardino Rivadavia, donde Isaías Jorge Díaz, de 21 años, habría efectuado el disparo en el cuello que terminó con la vida de Gil Carrizo. Tras permanecer prófugo, el principal acusado se entregó este lunes ante la Justicia junto a su padre, Jorge Antonio Díaz, de 45 años, y su tío, Emanuel Sebastián Díaz, de 37.