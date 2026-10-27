Cinco empresas de San Juan participaron de SIAL París 2026 con el objetivo de ampliar sus oportunidades comerciales y abrir nuevos mercados para sus productos. El encuentro internacional del sector agroalimentario se realizó en la capital francesa del 17 al 21 de octubre y reunió a representantes de la industria de alimentos y bebidas.

La presencia provincial se enmarcó en el Calendario de Ferias y Misiones Comerciales 2026, impulsado por el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, a través de la Dirección de Comercio Exterior. La iniciativa apunta a fortalecer la inserción internacional de las empresas locales y promover sus productos ante potenciales compradores.

Las firmas que representaron a San Juan fueron Campero SA, Frutandina, Agrícola Comercial Sánchez Sánchez SRL, Mosto Mat y Agroexport. Durante la feria presentaron pasas de uva y mosto concentrado, dos productos de la oferta agroindustrial de la provincia.

El objetivo de la participación en SIAL París

La participación buscó generar vínculos directos con compradores, importadores y distribuidores de Francia y otros países europeos. Estos contactos pueden facilitar futuras operaciones comerciales, ampliar la llegada de los productos sanjuaninos a nuevos destinos y fortalecer las exportaciones.

La presencia de las empresas fue posible mediante el trabajo conjunto de la Agencia Prom Argentina y la Agencia San Juan Desarrollo de Inversiones. Esta última otorgó Aportes No Reembolsables (ANR) destinados a acompañar las acciones de promoción comercial.

SIAL París es considerada una de las principales ferias internacionales de alimentos y bebidas, por lo que representa una vidriera para que las firmas del sector presenten sus productos, exploren tendencias y establezcan relaciones comerciales con actores de distintos mercados.

El vínculo comercial entre Francia y Argentina

De acuerdo con los datos de Prom Argentina incluidos en el informe, Francia mantiene una relación económica relevante con el país. La inversión extranjera directa francesa alcanza los 7.800 millones de dólares, equivalente al 1,1% del Producto Bruto Interno argentino.

Además, el intercambio comercial bilateral superó los 1.300 millones de dólares durante 2024, mientras que las exportaciones argentinas a Francia rondaron los 363 millones de dólares. Entre los principales productos nacionales que llegan a ese mercado se encuentran la harina de soja, el maní, las carnes y los vinos.

Para San Juan, Francia ocupa aproximadamente el puesto 30 entre los destinos de exportación. Según la información difundida, el mercado francés importa desde la provincia unas 380 toneladas de productos, por un valor promedio anual de 1,1 millones de dólares.

La apuesta por ampliar las exportaciones sanjuaninas

La participación en ferias internacionales forma parte de las acciones oficiales destinadas a impulsar la comercialización de la producción local en el exterior. La estrategia busca que más empresas puedan establecer contactos con compradores internacionales y explorar oportunidades para diversificar sus destinos de exportación.

Con la presencia en SIAL París, el Gobierno provincial procura fortalecer la matriz productiva y acompañar a las firmas sanjuaninas en la búsqueda de nuevos negocios fuera del país.