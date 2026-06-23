Cinco formas de transformar las milanesas clásicas en un plato nuevo

Las milanesas son un pilar de la gastronomía argentina que suele repetirse diariamente en los hogares. Según la información difundida este 23 de junio de 2026, existen cinco métodos sencillos para modificar su perfil gastronómico sin requerir conocimientos profesionales ni realizar gastos excesivos. El proceso de renovación se basa en el empleo de ingredientes inesperados y variaciones en la técnica de preparación previa a la cocción.

Una de las opciones consiste en intervenir la mezcla líquida inicial. Antes de pasar la carne por el pan, se sugiere combinar los huevos con una cucharada de mostaza, una de yogurt griego natural, ajo picado y perejil fresco. Esta técnica permite que el sabor se integre desde el interior de la pieza. Por otro lado, para quienes buscan una mayor crocantez, la incorporación de queso parmesano o reggianito rallado directamente en el pan rallado aporta un resultado distintivo y una textura superior.

La paciencia también juega un rol clave en la terneza del producto final. Mantener la carne sumergida en leche con ajo, perejil y un toque de limón durante algunas horas en la heladera garantiza un resultado mucho más suave. Para los consumidores que prefieren experiencias intensas, es posible reemplazar el pan tradicional por papas fritas de paquete o nachos triturados.

Finalmente, una alternativa natural propone el uso de especias como pimentón, merken ahumado, orégano, curry suave o ají molido mezclados con el rebozador. En este último caso, se recomienda realizar un doble pasado por la mezcla para asegurar una cobertura completa y aromática.