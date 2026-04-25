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Cinco fórmulas de escabeche express para mejorar todas tus comidas
POR REDACCIÓN
El escabeche se consolida como una tendencia que permite organizar la cocina diaria, evitar el desperdicio de alimentos y sumar nutrientes sin caer en productos industriales. Esta técnica utiliza el vinagre como un conservante natural que, al combinarse con aceites y aromáticos, resalta la fibra y vitaminas de ingredientes sencillos. La clave de estas versiones rápidas radica en una fórmula base de una parte de vinagre por media de agua, sumando aceite, sal y especias como laurel o pimienta a gusto.
Para las cebollas, basta hervir el vinagre con agua, azúcar y sal, cocinar los vegetales apenas cinco minutos y completar con aceite. En el caso de las zanahorias, ricas en betacarotenos, el secreto es blanquearlas dos minutos antes de mezclarlas con vinagre de manzana y semillas de mostaza. Las berenjenas ofrecen una versión liviana si se hierven cubos en agua con sal por cinco minutos antes de integrarlos con orégano y ají molido.
Si se busca resolver platos principales, el pollo desmenuzado se integra a un salteado de cebolla y zanahoria con caldo y vinagre tras una breve cocción. Asimismo, la caballa resulta una opción nutritiva por su aporte de omega-3 al cocinarse con morrón, cebolla y la base ácida tradicional. El éxito de estas preparaciones depende de respetar las proporciones de los líquidos y no sobrecocinar los alimentos para mantener su firmeza. Es fundamental guardar las mezclas en frascos limpios dentro de la heladera y consumirlas en un plazo de siete días.