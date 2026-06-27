Cinco jóvenes volcaron en un auto y fueron trasladados a Urgencias

Un violento siniestro vial ocurrido este sábado en Caucete dejó como saldo cinco personas heridas, luego de que el vehículo en el que circulaban volcara sobre calle Zapata, entre calle 8 y Ruta 155.

El hecho se produjo cuando un Volkswagen Gol gris, en el que viajaban cinco jóvenes, perdió el control y terminó volcado. Por el impacto, los ocupantes quedaron atrapados dentro del habitáculo y fue necesaria la intervención de Bomberos para poder liberarlos.

El alerta llegó a través de un llamado de emergencia que informó sobre el vehículo volcado. Al arribar al lugar, efectivos policiales encontraron el automóvil dado vuelta y desplegaron un operativo junto a personal sanitario y Bomberos del Cuartel Central.

Vecinos y personas que circulaban por la zona se acercaron al lugar mientras se realizaban las tareas de rescate. Debido a la complejidad del procedimiento, los bomberos trabajaron para retirar a las víctimas del interior del rodado.

Quiénes viajaban en el auto

El vehículo era conducido por Kevin Alfredo Videla Funes, de 27 años, domiciliado en el barrio Felipe Cobas.

También viajaban Mauricio Calleja, de 34 años, de La Puntilla; Analía Castro, de 25 años, oriunda del departamento San Martín; Marcos Angulo, vecino del barrio Las Moritas; y Cintia Riveros, de 22 años, domiciliada en Caucete.

Luego del rescate, los cinco ocupantes recibieron asistencia médica en el lugar y fueron trasladados al Servicio de Urgencias del Hospital Guillermo Rawson. Para el operativo participaron cinco ambulancias del servicio de emergencias 107.

Investigación en marcha

Personal de Criminalística realizó las pericias correspondientes para determinar las causas que provocaron el despiste y posterior vuelco del automóvil.

La investigación quedó a cargo de la UFI Delitos Especiales, con intervención del ayudante fiscal de turno, Alejandro Solera.