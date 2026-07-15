Cinco jugadores y dos lugares, los cambios de Argentina contra Inglaterra

La Selección Argentina se encuentra en las horas previas a un compromiso determinante para sus aspiraciones de lograr el bicampeonato mundial tras la coronación en Qatar hace cuatro años. El conjunto nacional se medirá ante Inglaterra este miércoles a partir de las 16 en el Estadio Atlanta, donde buscará el boleto a la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. En este contexto, Lionel Scaloni trabaja en la definición de una alineación que podría presentar algunas modificaciones tácticas para neutralizar al equipo conducido por Thomas Tuchel.

Durante la conferencia de prensa oficial, el director técnico santafesino admitió que se encuentra analizando diferentes alternativas para el esquema inicial. "Podríamos hacer algún cambio pensando en el rival. La idea es salir con lo mejor que tenemos, los chicos están bien", adelantó el entrenador, quien recién comunicará los nombres confirmados a sus dirigidos durante la jornada del miércoles. Aunque el técnico ha repetido la formación en cuatro ocasiones a lo largo de su ciclo, la importancia del duelo actual invita a estudiar variantes puntuales.

En cuanto a la conformación del equipo, las informaciones indican que no habría una reestructuración profunda respecto de los futbolistas que vencieron a Suiza por tres a uno. No obstante, la posibilidad de utilizar una línea de cinco defensores parece estar descartada para este cruce. El foco de las dudas se sitúa principalmente en el sector del mediocampo, donde Rodrigo De Paul aparece como el principal candidato a dejar su lugar. El referente del plantel estuvo cerca de ser suplente ante Egipto y fue retirado del campo en los últimos dos compromisos de la Selección.

Si se concreta la salida de De Paul, el cuerpo técnico evalúa el ingreso de Nicolás González o Giuliano Simeone. El exjugador de Argentinos Juniors suele ser una de las piezas recurrentes de relevo y, de ser titular, se ubicaría como volante por el sector izquierdo. Por otro lado, el futbolista del Atlético de Madrid es una opción para la banda derecha, aunque su inclusión sería más llamativa dado que solo ha sido titular en seis ocasiones, incluyendo partidos contra Jordania, Uruguay, Chile, Honduras, Islandia y Puerto Rico. En la defensa, Nahuel Molina cuenta con cierta ventaja sobre Gonzalo Montiel para ocupar el lateral derecho.

Este camino hacia la definición se produce mientras España alcanzó una marca inédita en la historia al superar un récord que pertenecía precisamente a la Argentina de Scaloni. Al mismo tiempo, el torneo ya tiene a su primer finalista luego de que los españoles vencieran a Francia, lo que generó el análisis de Kylian Mbappé al afirmar que "hubo demasiados errores técnicos" y la autocrítica de Didier Deschamps al reconocer que "no estuvimos a la altura".

Asimismo, el clima en la previa se siente en las tribunas con el estreno de una nueva canción cuya letra reza "quiero robarle un gol al ladrón", reflejando el sentimiento de la hinchada ante este partido trascendental.

De este modo, la probable formación estaría integrada por Emiliano Martínez en el arco, junto a una defensa compuesta por Molina o Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico. La mitad de la cancha contaría con De Paul o Simeone o González, sumados a Leandro Paredes, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández. Finalmente, la delantera argentina estaría liderada por Lionel Messi y Julián Álvarez.