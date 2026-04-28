Cinco maneras de usar calabaza en platos dulces y salados este otoño

La calabaza aparece como la gran protagonista cuando bajan las temperaturas en la ciudad. "Cuando llega el frío, la calabaza se convierte en una aliada de cocina difícil de superar", ya que "es barata, rinde mucho, combina con ingredientes dulces y salados, y tiene una cremosidad natural que pocas verduras logran". Una excelente forma de arrancar es con una sopa rápida de calabaza, puerro y papa, que se prepara rehogando el puerro con aceite para luego cocinar la verdura en caldo por veinte minutos., Al procesar esta crema lisa con nuez moscada, si notamos que la consistencia no es la ideal, "si queda muy espesa, agregar un poco más de caldo caliente al procesar. Si queda muy líquida, dejarla unos minutos más al fuego sin tapa".

Para quienes necesitan opciones para la oficina, el budín con queso rallado, harina y huevos es ideal para comer frío o tibio. Se mezclan trescientos gramos de puré con los ingredientes y se hornea a ciento ochenta grados hasta que el palillo salga limpio. Un gran consejo para agilizar el proceso es que "cocinar la calabaza al microondas en 8 minutos ahorra mucho tiempo. No hace falta hervir". Otra alternativa es la tarta de ricota con masa licuada, que permite evitar el amasado mezclando huevos, aceite, leche y harina en la licuadora. Sobre esta base se coloca el puré con ricota y queso para hornear por cuarenta minutos., Además, esta tarta tiene un beneficio extra: "Se puede preparar la noche anterior y calentar al día siguiente. Está incluso más rica".

Si buscamos un acompañamiento diferente para carnes o milanesas, el puré con manteca, jengibre y canela es una opción ganadora que requiere unos treinta minutos de horno previo., En este caso, "la canela y el jengibre potencian el dulzor natural de la calabaza sin necesidad de agregar azúcar". Por último, para la merienda se puede realizar una crema dulce procesada con miel, vainilla y jugo de limón que debe enfriarse al menos una hora. Esta preparación es muy práctica porque "dura hasta 5 días en la heladera en un frasco bien cerrado. Es ideal para preparar el fin de semana y tener lista para toda la semana"., En definitiva, "la calabaza es una de esas verduras que no defrauda. Rinde, alimenta, combina con casi todo y se adapta a cualquier momento del día".