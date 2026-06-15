Mantener un jardín saludable no siempre es sencillo. Una de las especies que más dolores de cabeza genera es la hiedra venenosa, una planta que contiene una resina aceitosa capaz de provocar irritaciones en la piel, picazón, enrojecimiento e incluso ampollas tras el contacto directo. Por eso, cuando aparece en patios, canteros o cercos, muchos buscan la forma de eliminarla de manera definitiva.

Según explicó el agricultor John Kauffman, existen cinco métodos principales para combatir esta planta invasora. Algunos son caseros y otros requieren productos específicos, pero todos apuntan a evitar que la hiedra continúe expandiéndose por el jardín.

El primer método consiste en aplicar agua hirviendo directamente sobre hojas y tallos. La técnica puede secar rápidamente la parte visible de la planta, aunque presenta una limitación importante: muchas veces no alcanza las raíces, por lo que la hiedra puede volver a brotar con el tiempo.

Otra alternativa es utilizar herbicidas químicos. De acuerdo con el especialista, esta es la opción más eficaz para erradicar la planta de manera permanente. El procedimiento consiste en aplicar el producto sobre las hojas o directamente en los tallos cortados cuando se trata de ejemplares grandes. Si aparecen nuevos brotes, el tratamiento debe repetirse hasta eliminar completamente la raíz.

También existen soluciones caseras basadas en vinagre o mezclas naturales. Estos preparados pueden secar parte del follaje y debilitar la planta, aunque suelen actuar únicamente sobre la superficie visible y no garantizan una eliminación definitiva del sistema radicular.

Para ejemplares pequeños, el arranque manual puede resultar efectivo. Sin embargo, requiere extremar las precauciones. Los expertos recomiendan utilizar guantes, ropa de manga larga, pantalones largos y protección adecuada para evitar el contacto con la resina irritante. Además, las raíces deben retirarse por completo para impedir nuevos brotes.

La quinta técnica consiste en asfixiar la planta cubriéndola con una lona plástica que bloquee el paso de la luz solar. Tras varios días, la falta de luz debilita la hiedra y puede provocar su muerte. Si persisten sectores verdes, el proceso debe repetirse.

Los especialistas destacan que identificar la planta a tiempo es fundamental. Uno de sus rasgos más característicos es la presencia de hojas agrupadas en tres folíolos. También puede presentar tallos rojizos y una textura vellosa en ejemplares más desarrollados. Reconocerla temprano facilita el control antes de que se expanda por grandes sectores del terreno.

Una vez finalizado cualquier tratamiento, se recomienda limpiar cuidadosamente herramientas, ropa y calzado. La sustancia irritante puede permanecer adherida a distintas superficies y seguir provocando reacciones incluso después de haber retirado la planta. También es aconsejable mantener alejados a niños y mascotas de las zonas tratadas hasta comprobar que no quedan restos expuestos.

Cuando la infestación es extensa o afecta áreas de difícil acceso, los expertos aconsejan recurrir a personal especializado. De esa manera se minimizan los riesgos de contacto accidental y se incrementan las posibilidades de eliminar la hiedra venenosa de forma definitiva.