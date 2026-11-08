Cinco monjas protagonizaron un accidente de tránsito este domingo 8 de noviembre cuando viajaban hacia Luján para participar de las actividades por la visita del papa León XIV a la Argentina. La camioneta en la que se trasladaban volcó sobre la Ruta Nacional 188, a la altura del partido bonaerense de General Pinto. Dos de las religiosas fueron trasladadas para recibir atención médica, aunque ninguna sufrió heridas de gravedad.

El siniestro ocurrió en el kilómetro 238 de la ruta, cuando las mujeres circulaban a bordo de una Renault Kangoo. Según el parte de la Zona Vial Operativa VIII de Junín, uno de los neumáticos del vehículo se rompió y provocó que la conductora perdiera el control, lo que derivó en el vuelco sobre la calzada.

La camioneta era conducida por Silvia Susana Berronda, de 52 años, quien viajaba acompañada por Azucena Anabel Gonzales, Sandra Noemí Fernández, Silvia Daniela Espinoza y María Elena Almada Orue.

De acuerdo con las primeras informaciones difundidas por medios locales, las cinco ocupantes lograron salir del vehículo por sus propios medios. Las evaluaciones médicas indicaron que presentaban politraumatismos, pero sin lesiones de gravedad.

Sin embargo, dos de las pasajeras debieron ser trasladadas a un centro de salud. Una de ellas presentaba un corte, mientras que la otra fue derivada para ser examinada por una lesión similar.

Cómo fue el operativo tras el vuelco

Luego del accidente, efectivos policiales de Coronel Granada y personal del Destacamento Vial de General Pinto trabajaron en el lugar para asistir a las religiosas y organizar el tránsito.

Los agentes implementaron un esquema de circulación asistida mientras se realizaban las tareas correspondientes para retirar la camioneta de la calzada.

Las actuaciones quedaron a cargo del Destacamento de Coronel Granada, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) descentralizada de General Pinto.

Viajaban para participar de la visita del Papa a Luján

El accidente se produjo en medio de la expectativa por la visita del papa León XIV a la ciudad bonaerense de Luján. Las religiosas tenían previsto asistir a la misa que el Pontífice celebrará el miércoles 11 de noviembre, a las 10, frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

La llegada del Papa forma parte de su visita oficial de cuatro días a la Argentina, que incluye actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

El encuentro religioso convocará a fieles de distintos puntos del país, en una de las actividades centrales de la agenda pastoral del Pontífice durante su estadía en territorio argentino.