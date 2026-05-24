Cinco muertos, entre ellos dos menores, tras el impacto de una camioneta contra un auto

Un siniestro vial de extrema gravedad conmocionó durante la noche del sábado a la localidad bonaerense de San Vicente, donde cinco personas, entre ellas dos menores de edad, perdieron la vida en un violento choque ocurrido sobre la Ruta Provincial 6. El impacto tuvo lugar alrededor de las 23 horas, a la altura del kilómetro 53, en la mano con dirección a Cañuelas.

De acuerdo con las primeras informaciones policiales, una camioneta Volkswagen Amarok color gris impactó desde atrás a un Peugeot 207, provocando la muerte instantánea de todos los ocupantes del vehículo de menor porte. Las víctimas fatales fueron identificadas como Serafina Benítez Cabañas, de 31 años, vecina de Guernica, quien iba al mando del Peugeot; Juan Aníbal López Rodríguez, de 29 años; y un tercer adulto cuya identidad aún no ha sido confirmada oficialmente. Junto a ellos viajaban dos niños: una niña de aproximadamente siete años y un bebé, cuyos nombres permanecen bajo reserva por disposición judicial.

El conductor de la Amarok, identificado como Leandro Panetta, de 28 años, estudiante universitario con domicilio en la calle Roca al 55 bis de la localidad de Quilmes, sobrevivió al impacto y fue aprehendido en el lugar. Tras el accidente, Panetta fue trasladado bajo custodia policial a un hospital local para recibir asistencia médica y quedar a disposición de la justicia. La titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 1 Descentralizada de San Vicente, doctora Castro, dispuso que la investigación quede encuadrada de manera preventiva como "homicidio culposo", según consta en el parte oficial firmado por el comisario mayor Héctor Quaini, jefe de la Zona Vial I de La Plata del Departamento de Seguridad Vial de la provincia de Buenos Aires.

Hasta el lugar del siniestro se movilizaron ambulancias de alta complejidad, personal del Comando de Patrullas y efectivos de la Comisaría San Vicente 1ra., quienes solo pudieron constatar el fallecimiento de los cinco ocupantes del Peugeot 207. La Ruta 6, uno de los corredores viales más transitados de la provincia de Buenos Aires, ha sido escenario de múltiples accidentes fatales en los últimos años, lo que ha motivado reclamos vecinales y de autoridades locales por mejoras en la señalización y controles de velocidad, dada la alta circulación de vehículos y el carácter mixto del tránsito.

La justicia continúa con las pericias para esclarecer las causas exactas del choque, mientras el conductor de la camioneta permanece a disposición de la fiscalía. La identificación del tercer adulto fallecido y las circunstancias que rodearon al fatal impacto son parte de las diligencias en curso.