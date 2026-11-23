El boleto que un sanjuanino jugó para el domingo 22 de noviembre vale $9.341.050,85. En el Siempre Sale del Quini 6, nadie acertó la combinación completa y el primer premio quedó en manos de los 52 apostadores que marcaron cinco de los seis números. Uno de ellos había hecho su jugada en la provincia.

Los números del sorteo 3428 fueron 07, 17, 22, 28, 31 y 34. El pozo de esa modalidad llegó a $485.734.644 y se dividió en partes iguales. Los $9,3 millones que le corresponden al ganador sanjuanino son el monto previo a los descuentos impositivos.

Para quien conserve una boleta de ese domingo, hay otra fecha que conviene revisar. El extracto de la Lotería de Santa Fe fija el 9 de diciembre de 2026 como fecha de caducidad del concurso. La información sobre la apuesta ganadora identifica a San Juan, aunque no precisa la agencia donde se jugó.

Cuánto valieron cinco aciertos en una misma noche

La diferencia entre acertar cinco números en el Siempre Sale y hacerlo en el Tradicional fue de más de $8 millones por boleta. En el primero, cinco fue la mayor cantidad de aciertos de la noche y alcanzó para compartir el pozo principal. En el Tradicional y en La Segunda, esos aciertos dieron acceso al segundo premio.

En el Tradicional salieron el 03, el 04, el 10, el 18, el 20 y el 36. Nadie se llevó el primer premio, que superaba los $1.219 millones. Entre los que quedaron a un número de ganarlo hubo 54 apuestas, a las que les correspondieron $1.002.611,33 por boleto.

La Segunda destinó a los cinco aciertos la misma suma que el Tradicional, $54.141.012. Como hubo menos ganadores, 33 en todo el país, el premio individual subió a $1.640.636,73. La combinación fue 03, 16, 17, 19, 26 y 37, y el pozo de $1.100 millones quedó vacante.

También cobraron quienes acertaron cuatro números en esas dos modalidades. En el Tradicional hubo 2.084 boletas con un premio de $7.793,81 cada una. En La Segunda fueron 1.727 y a cada una le tocaron $9.404,92.

Dos domingos con premios en San Juan

Dos semanas antes, el Siempre Sale había dejado siete boletas ganadoras en la provincia. En el sorteo del domingo 8 de noviembre, tres se jugaron en Capital, tres en Rawson y una en Caucete. Todas tenían cinco aciertos, igual que el boleto de este domingo.

Lo que cambió fue el monto. Cada una de aquellas siete apuestas obtuvo $1.865.834. Esta vez, con la misma cantidad de números acertados y en la misma modalidad, una sola boleta sanjuanina ganó unas cinco veces esa cifra.

Qué quedó en juego para el miércoles

El mayor pozo individual del domingo estaba en la Revancha. Superaba los $3.712 millones y quedó vacante cuando salieron el 05, el 15, el 18, el 25, el 41 y el 42. El Premio Extra sí tuvo ganadores y distribuyó $200 millones entre 1.099 apuestas, a razón de $181.983,62 por boleto.

El próximo sorteo del Quini 6 será el miércoles 25 de noviembre a las 21.15. Con los primeros premios del Tradicional, La Segunda y la Revancha todavía en juego, la Lotería de Santa Fe estimó un pozo de $7.500 millones para el conjunto de las modalidades.