La emoción del Torneo Clausura de la Liga Sanjuanina de Fútbol continúa este fin de semana con la disputa de la segunda fecha. La acción comenzará este sábado con cinco encuentros en distintos puntos de la provincia, mientras que la jornada se completará el domingo con otros cuatro compromisos.

Uno de los encuentros destacados será el que protagonizarán Colón Junior y Sarmiento, en la cancha del Merengue. También sobresale la presentación de Peñarol, que visitará a López Peláez, además del duelo entre Marquesado y Minero, dos equipos que intentarán hacerse fuertes desde el arranque del torneo. La programación sabatina se completará con San Lorenzo recibiendo a Carpintería y el choque entre 9 de Julio y Rivadavia.

El domingo será el turno de otros cuatro encuentros que prometen captar la atención de los hinchas. Unión recibirá a Alianza en uno de los partidos más atractivos de la fecha, mientras que Juventud Zondina será local ante Sportivo Desamparados. Además, Atenas enfrentará a Villa Ibáñez y Defensores Argentinos jugará frente a Trinidad en la cancha de Peñarol.

Con nueve partidos distribuidos entre sábado y domingo, la segunda fecha promete una nueva jornada de fútbol local, donde cada punto comenzará a tener un peso importante en la lucha por el campeonato.

Programación completa de la fecha 2

Sábado (16:00)

Marquesado vs. Minero (Cancha Marquesado).

Colón Junior vs. Sarmiento (Cancha Colón Junior).

San Lorenzo vs. Carpintería (Cancha San Lorenzo).

9 de Julio vs. Rivadavia (Cancha 9 de Julio).

López Peláez vs. Peñarol (Cancha López Peláez).

Domingo (16:00)