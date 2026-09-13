Cinco mujeres que peregrinaban hacia la Catedral de Salta fueron atropelladas durante la madrugada de este domingo por un motociclista que conducía alcoholizado. Todas debieron recibir asistencia médica y el hombre quedó detenido a disposición de la Justicia.

El hecho ocurrió cerca de las 5 de la mañana, a la altura de Termo Andes, dentro de la jurisdicción de General Güemes. Las mujeres formaban parte de un grupo que había iniciado el recorrido desde Apolinario Saravia rumbo a la capital salteña para participar de las actividades por la Fiesta del Milagro.

Por causas que son materia de investigación, el motociclista embistió al grupo mientras avanzaba por la zona. Luego del impacto, efectivos policiales y equipos de emergencia llegaron al lugar para asistir a las víctimas.

Dos de las peregrinas fueron trasladadas al hospital Joaquín Castellanos de General Güemes, mientras que las otras tres debieron ser derivadas al hospital San Bernardo, en la ciudad de Salta. Desde la Policía provincial indicaron que, pese a la violencia del impacto, ninguna sufrió heridas consideradas de gravedad.

Tras el siniestro, el conductor de la motocicleta fue sometido a un test de alcoholemia. El resultado fue positivo y registró 0,53 gramos de alcohol por litro. Ante esa situación, quedó detenido y fue puesto a disposición del juzgado de turno.

Desde la Policía también señalaron que las mujeres no estaban incorporadas al registro oficial de peregrinos ni utilizaban la aplicación “Soy Peregrino”, por lo que no figuraban dentro del dispositivo de acompañamiento preventivo dispuesto para quienes recorren las rutas hacia la Catedral.

La peregrinación forma parte de la tradicional Fiesta del Milagro, una de las manifestaciones religiosas más multitudinarias del país. Cada septiembre, miles de personas llegan a Salta caminando, en bicicleta o a caballo desde distintos puntos para participar de las celebraciones en honor al Señor y la Virgen del Milagro.