El ritual del 29 se vive con el billete bajo el plato y el deseo de disfrutar una buena pasta. Para quienes buscan variar el menú sin dedicar horas a la cocina, existen alternativas que se logran mientras los ñoquis llegan al punto de ebullición. Estas opciones permiten transformar el plato en menos de 10 minutos.

La primera alternativa es la manteca de salvia, ajo y nueces crocantes. Para su preparación se requieren 80 g de manteca, 10 hojas de salvia fresca, un diente de ajo entero y 50 g de nueces picadas. El proceso consiste en derretir la manteca y cocinar los elementos dos o tres minutos hasta que la mezcla tome un tono avellanado antes de retirar el ajo y servir con abundante queso parmesano.

Quienes prefieren la salsa rosa parisién express pueden utilizar una taza de puré de tomate, media de crema de leche, 100 g de jamón cocido en cubitos y media de arvejas. El tomate se calienta tres minutos con una pizca de azúcar antes de incorporar el jamón y la crema. La mezcla debe romper el hervor a fuego suave durante dos minutos para que la pasta se impregne correctamente.

El pesto de espinaca y ricota surge como una opción nutritiva que no requiere licuadora. Se deben procesar una taza de hojas crudas con cuatro cucharadas de aceite de oliva, un diente de ajo y tres de queso rallado. Luego se integra con media taza de ricota y una cucharada del agua caliente de la pasta para generar una textura sedosa.

Para paladares que buscan un estilo gourmet, la combinación de queso azul con pera y pimienta ofrece un contraste intenso. Se funden 150 g de queso azul o roquefort con 150 cc de crema de leche. Se agregan los cubos de una pera madura y se cocinan tres minutos a fuego mínimo para que la fruta quede tierna sin deshacerse.

Finalmente, el fileto de tomates cherry caramelizados aporta una textura liviana y fresca. En una sartén a fuego fuerte se doran dos tazas de tomates con dos dientes de ajo laminados, una cucharada de aceite y una cucharadita de azúcar. Los tomates deben cocinarse durante cinco minutos hasta que se revienten solos y suelten sus jugos antes de sumar albahaca fresca.