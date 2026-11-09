San Juan tendrá cinco representantes en el encuentro que el papa León XIV mantendrá este lunes con referentes del mundo del trabajo, empresarios y movimientos sociales. La reunión se realizará a las 16:10 en el Auditorio San Juan Pablo II de la Universidad Católica Argentina (UCA), en Puerto Madero, y contará con alrededor de 700 invitados de distintos sectores.

La delegación provincial estará integrada por Laura Palma, ministra de Gobierno; Luciana Cuk, directora de Empleo y Formación; Héctor Allende, integrante de Justicia y Paz; Germán Eduardo Grosso Molina, presidente de la Comisión Arquidiocesana de Justicia y Paz del Arzobispado de San Juan de Cuyo; y Manuel Jiménez, secretario del Sindicato de Casino.

Laura Palma, ministra de Gobierno; Luciana Cuk, directora de Empleo; Héctor Allende, integrante de Justicia y Paz; Germán Grosso, presidente de la Comisión de Justicia y Paz y Manuel Jiménez, secretario del Sindicato de Casino.

Héctor Allende anticipó a DIARIO HUARPE que espera que la reflexión del Pontífice gire en torno a «la problemática global y laboral», especialmente ante un auditorio que reunirá a representantes de movimientos sociales y empresarios.

La agenda laboral, en el centro del encuentro

La convocatoria se desarrolla en un contexto de preocupación por la situación del empleo, los salarios y las condiciones laborales en Argentina. Entre los temas que las organizaciones sindicales buscan acercar al Papa aparecen la pérdida del poder adquisitivo, la informalidad, el financiamiento de las obras sociales y las transformaciones del mundo del trabajo.

También se espera que la jornada permita poner en común las inquietudes de distintos sectores sociales y productivos, en una reunión que tendrá representantes del ámbito político, empresarial, gremial y religioso.

Para San Juan, la participación de los cinco invitados significa tener presencia provincial en una de las actividades de la agenda de León XIV vinculadas con el trabajo y la realidad social del país.