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Cinco sanjuaninos participarán del encuentro de León XIV sobre el trabajo
POR REDACCIÓN
San Juan tendrá cinco representantes en el encuentro que el papa León XIV mantendrá este lunes con referentes del mundo del trabajo, empresarios y movimientos sociales. La reunión se realizará a las 16:10 en el Auditorio San Juan Pablo II de la Universidad Católica Argentina (UCA), en Puerto Madero, y contará con alrededor de 700 invitados de distintos sectores.
La delegación provincial estará integrada por Laura Palma, ministra de Gobierno; Luciana Cuk, directora de Empleo y Formación; Héctor Allende, integrante de Justicia y Paz; Germán Eduardo Grosso Molina, presidente de la Comisión Arquidiocesana de Justicia y Paz del Arzobispado de San Juan de Cuyo; y Manuel Jiménez, secretario del Sindicato de Casino.
Héctor Allende anticipó a DIARIO HUARPE que espera que la reflexión del Pontífice gire en torno a «la problemática global y laboral», especialmente ante un auditorio que reunirá a representantes de movimientos sociales y empresarios.
La agenda laboral, en el centro del encuentro
La convocatoria se desarrolla en un contexto de preocupación por la situación del empleo, los salarios y las condiciones laborales en Argentina. Entre los temas que las organizaciones sindicales buscan acercar al Papa aparecen la pérdida del poder adquisitivo, la informalidad, el financiamiento de las obras sociales y las transformaciones del mundo del trabajo.
También se espera que la jornada permita poner en común las inquietudes de distintos sectores sociales y productivos, en una reunión que tendrá representantes del ámbito político, empresarial, gremial y religioso.
Para San Juan, la participación de los cinco invitados significa tener presencia provincial en una de las actividades de la agenda de León XIV vinculadas con el trabajo y la realidad social del país.