Cinco trucos para preparar matambrito de cerdo de forma rápida

El matambrito de cerdo se posiciona como una de las elecciones más inteligentes al visitar la carnicería. Según los especialistas en gastronomía, este producto "resulta económico, siempre sale tierno y lleva un tiempo de cocción mucho menor que el matambre de vaca". Esta pieza destaca porque "lo único que necesita para resaltar su sabor es un buen adobo y el resto lo hace solo", lo cual facilita la tarea en la cocina hogareña.

La versatilidad del corte permite diferentes métodos de cocción. Debido a que "tiene bastante grasa por centro y por fuera, podemos prepararlo tanto a la parrilla como el horno, e incluso en una sartén, entero, arrollado, en porciones... Todas opciones de las cuales elegir de acuerdo con el tiempo y el gusto".

Para una versión al horno con limón, tres dientes de ajo y hierbas, se obtiene un resultado "fresco, aromático y con una costra dorada que no deja indiferente a nadie". Se recomienda marinar la pieza de 800 gramos durante 30 minutos y cocinarla a 200 grados. Los expertos sugieren que "un chorrito de limón fresco al momento de servir realza todos los sabores del adobo".

Otra alternativa es el adobo con pimentón ahumado y miel, que aporta "ese toque agridulce que combina perfecto con el cerdo". En este caso, la temperatura se regula a 190 grados. Durante los últimos cinco minutos se debe subir el calor para caramelizar, ya que "la miel caramelizada forma una costra brillante y levemente crocante que es lo mejor de esta preparación". Si se prefiere el estilo francés, la mostaza de Dijon y hierbas provenzales ofrecen un "clásico de la cocina francesa, fácil de hacer en casa". Al cocinarlo en una fuente con rejilla, "la mostaza forma una costra sabrosa durante el horneado".

Para quienes disponen de poco tiempo, la cocción en sartén con naranja y salsa de soja es la solución ideal por estar "listo en 20 minutos y aire a la cocina oriental". Se define como "la opción más rápida para una cena de semana sin complicaciones". Se sella la carne por cuatro o cinco minutos de cada lado y luego se añade el líquido. En esta variante, "si no queremos usar ajo, podemos reemplazarlo por jengibre fresco rallado".

Finalmente, la opción de matambrito arrollado con queso, morrón, zanahoria y espinaca resulta "vistoso, sabroso y muy fácil de armar". Este plato es "ideal para llevar a la mesa en ocasiones especiales o para preparar con anticipación". Tras atarlo con hilo cada tres cm y hornearlo por 40 o 45 minutos, se logra una pieza que "cortado en rodajas se ve muy bien en la mesa".

Para obtener un resultado estético óptimo, los cocineros indican que "si se prepara el día anterior y se guarda en la heladera, es más fácil de cortar y las rodajas quedan más prolijas". Al finalizar la preparación, es importante dejar reposar la carne 10 minutos antes de retirar el hilo.