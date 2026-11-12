Cinthia Fernández impactó al mostrar la imagen de una ecografía

A dos años de haber anunciado su compromiso junto a Roberto Castillo, este miércoles Cinthia Fernández generó un gran revuelo en las plataformas digitales al publicar las imágenes de una ecografía. Con la frase “Se agranda la familia”, la reconocida bailarina desató de inmediato una ola de especulaciones entre sus fanáticos sobre un posible nuevo embarazo.

Sin embargo, el estudio médico no correspondía a la panelista, sino a Neni, una de sus queridas mascotas que se encuentra esperando crías. Durante la consulta en la veterinaria, la mediática reaccionó con muchísima emoción al observar el monitor y escuchar atentamente cada una de las explicaciones de la médica veterinaria que la atendía.

“¿Me están cargando?”, exclamó al comienzo de la grabación compartida en su perfil. Cuando la profesional le señaló que en la pantalla se distinguía con claridad la cabeza de uno de los cachorros y el latido de su corazón, la artista respondió totalmente asombrada: “No te puedo creer. Mirá”.

Mientras seguía el desarrollo del estudio, la bailarina también le habló con ternura a su perra. “Ay, Neni. Mirá cómo se mueve. Mirá, mirá cómo se mueve. Me vuelvo loca. Compórtate, que estamos viendo a tus bebés”, manifestó en el clip, aclarando además que su mascota recibe todos los cuidados necesarios durante esta etapa de gestación.

Hacia el cierre de la filmación se oyeron los ladridos de otro de los animales que integran el hogar. Ante esta situación, la panelista buscó tranquilizarlo dedicándoles unas palabras a ambos perros: “Estate tranquila. Papá, todo nervioso. Tranquilo, mamá, tranquilo”.

Este tierno episodio familiar llega apenas un mes después de que Cinthia Fernández celebrara su cumpleaños con una inolvidable escapada a Miami junto a sus hijas y a su pareja. En aquella oportunidad, la mediática publicó una extensa galería de fotos retratando sus días frente al mar, con paseos en lancha, caminatas urbanas y una salida nocturna.

“Qué más puedo pedir, en mi cumpleaños feliz”, redactó al difundir las postales de su estadía en la ciudad estadounidense. Durante una de las tardes, posó en la playa junto a sus tres niñas luciendo trajes de baño y shorts de jean, caminando tomadas de la mano hacia la costa con reposeras, sombrillas y edificios de fondo.

La secuencia fotográfica también incluyó una selfie con el pelo mojado junto a una de sus hijas tras salir del agua, además de una imagen dentro de un ascensor junto a dos de las chicas antes de salir a pasear. A esto se sumaron caminatas por la arena, escenas rodeadas de palmeras y una vista del océano desde un punto elevado.

Uno de los momentos más destacados del viaje fue la navegación por la bahía de Miami, donde la bailarina, el abogado y las niñas recorrieron la costa en una lancha con la bandera de Estados Unidos en el frente. Desde allí apreciaron los puentes y el perfil urbano de la ciudad, dejando postales de las menores sentadas en la proa y del letrado abrazando a su pareja sobre la cubierta.

De esta manera, combinando días de playa, actividades acuáticas, salidas nocturnas y la reciente novedad de los futuros cachorros de Neni, la panelista continúa compartiendo cada instante de su intimidad familiar tanto en Buenos Aires como en sus viajes al exterior.