Cinthia Fernández llegó a San Juan junto a su pareja, el abogado Roberto Castillo, quien viajó a la provincia para avanzar con nuevas presentaciones judiciales vinculadas a una causa que involucra al municipio de Angaco y al intendente José Castro. La presencia de la mediática está relacionada con la actividad profesional de Castillo, quien asumió la defensa de Facundo Nievas, un empleado municipal condenado a cuatro años de prisión por peculado.

El abogado presentó un recurso extraordinario federal con el objetivo de intentar llevar el expediente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Castillo cuestiona la condena de Nievas y sostiene que existe documentación relacionada con el terreno mencionado en la causa que, según su interpretación, demostraría que pertenecía al municipio y que no habría sido considerada correctamente durante el proceso.

Foto captura Instagram.

La condena por peculado

Nievas fue condenado a cuatro años de prisión por peculado en una causa relacionada con su desempeño como empleado de la Municipalidad de Angaco. Ahora, su defensa busca que el máximo tribunal nacional intervenga en el expediente mediante el recurso presentado por Castillo.

El abogado sostiene que existen elementos documentales que podrían modificar la interpretación realizada durante el proceso. Se trata de planteos de la defensa que deberán ser analizados por las autoridades judiciales correspondientes.

Una denuncia contra el intendente

En paralelo, Castillo presentó una denuncia penal contra el intendente de Angaco, José Castro. La presentación surgió a partir de testimonios atribuidos a Nievas y a otros empleados municipales, quienes habrían denunciado un supuesto uso de recursos públicos para realizar trabajos en propiedades particulares.

La denuncia constituye un planteo que deberá ser investigado por la Justicia para determinar si existieron o no las irregularidades señaladas.

En este contexto, la llegada de Cinthia Fernández a San Juan no está vinculada a una actividad artística o mediática, sino al acompañamiento de su pareja durante su intervención profesional en la causa.

Castillo permanecerá en la provincia para avanzar con las presentaciones relacionadas tanto con la situación judicial de Nievas como con la denuncia presentada contra el jefe comunal de Angaco.