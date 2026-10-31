Un procedimiento preventivo realizado por efectivos de la División Comando Sur permitió detectar una motocicleta que registraba un pedido de secuestro vigente por robo. El conductor, un joven de 22 años, terminó aprehendido luego de protagonizar una situación de tensión con los uniformados durante un control en la vía pública.

El episodio ocurrió alrededor de las 9:15 en la intersección de calles Frías y San Martín, cuando el cabo Javier Aciar y el agente Exequiel Carbajal realizaban recorridas de prevención y seguridad. En ese momento, observaron a un motociclista que circulaba a bordo de una moto de 110 centímetros cúbicos y efectuaba maniobras peligrosas sobre la calzada.

Ante esa situación, los policías intentaron entrevistarlo para identificarlo y conocer las circunstancias de su conducción. Sin embargo, según el informe del procedimiento, el motociclista reaccionó de manera hostil, se ofuscó con el personal policial y comenzó a proferir agravios a viva voz. Por ese motivo, los efectivos procedieron a su aprehensión.

El conductor fue identificado como de apellido Naveda Jacomo, de 22 años. Se movilizaba en una motocicleta marca Zanella, modelo ZTB, dominio 328ELD.

Luego de la intervención, los uniformados realizaron una consulta a través del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP) para verificar la situación legal del vehículo. La comunicación con el personal policial que operaba el sistema permitió establecer que la motocicleta registraba un pedido de secuestro vigente y una prohibición de circulación, solicitados por el Segundo Juzgado de Instrucción.

El requerimiento estaba vinculado a una denuncia radicada en la Comisaría 28°, bajo la carátula de robo. De esta manera, los efectivos descubrieron que el rodado en el que circulaba el joven era buscado por la Justicia.

El procedimiento fue trasladado a la Subcomisaría Buenaventura Luna, la oficial ayudante Jazmín Moreno estableció comunicación telefónica con la doctora Marcela Oviedo, de la Unidad Conclusiva. La funcionaria dispuso iniciar actuaciones complementarias en el marco del sumario de la Comisaría 28°, proceder al secuestro de la motocicleta y citar a la denunciante.

El procedimiento quedó registrado bajo las actuaciones complementarias 44/26. La investigación continuará en el ámbito de la Unidad Conclusiva para determinar las circunstancias del robo denunciado y establecer la situación del vehículo recuperado.