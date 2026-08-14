Personal de la Dirección D-7 secuestró una moto durante un operativo de prevención realizado en el departamento 25 de Mayo. El procedimiento se llevó adelante en la zona de Ruta 270 y calle 3.

Fuentes policiales informaron que los efectivos entrevistaron a un joven de 27 años, domiciliado en el departamento, que circulaba a bordo de una moto Maverick 110 cc, de color negro con detalles en verde y sin dominio colocado.

Durante el control, los uniformados constataron que el conductor circulaba sin licencia de conducir, seguro obligatorio ni tarjeta verde. Además, el rodado no contaba con espejos retrovisores ni guardabarro trasero. Ante estas irregularidades, los efectivos labraron el acta de infracción correspondiente.

El número de motor estaba limado

La situación se agravó cuando los policías realizaron la verificación de la motocicleta. Allí detectaron que el número de motor se encontraba limado, una irregularidad que motivó el secuestro preventivo del rodado.

La moto quedó a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su procedencia y avanzar con las actuaciones de rigor.

El procedimiento forma parte de los operativos preventivos que realizan las fuerzas de seguridad para detectar infracciones y posibles irregularidades en vehículos que circulan por las calles y rutas de San Juan.

Más controles y vehículos retenidos

Durante el mismo operativo, el personal de la Dirección D-7 realizó 45 entrevistas a conductores y vecinos. Además, se labraron 15 actas de infracción, se retuvo una licencia de conducir y fueron radicadas ocho motocicletas por distintas irregularidades detectadas durante los controles.