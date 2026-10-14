Vialidad Nacional y las autoridades provinciales informaron un cambio drástico en el esquema de tránsito sobre el anillo externo de la Avenida Circunvalación. Esta decisión responde al avance firme de las tareas de repavimentación en el sector, lo cual obligó a extender la interrupción del paso.

Frente a esta situación, la Secretaría de Tránsito y Transporte y la Policía de San Juan desplegaron un operativo especial de desvío obligatorio para ordenar la gran masa de autos. Quienes viajen por el anillo externo deben tomar la bajada a calle Mendoza, seguir por la lateral y subir de nuevo tras pasar calle Paula.

Desde la Dirección Nacional de Vialidad pidieron a todos los conductores respetar de forma estricta la cartelería colocada y transitar con máxima precaución para evitar choques. La medida busca garantizar la seguridad de los trabajadores e inspectores durante el desarrollo de las tareas viales en la calzada.