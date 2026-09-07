Ciro reavivó la polémica y bancó una teoría conspirativa contra la Selección

Ciro Martínez, en el ciclo de streaming de Davo Xeneize, apoyó una sospecha sobre la actuación del plantel argentino durante la final disputada frente a España.

“Hay cosas que fueron extrañas. Como que salgan los dos centrales sin quejarse. Paredes entró enojado, entró así, enojado. Ves cuando lo empuja a Rodri, que lo empuja, mira al referí que está a 6 metros y que lo está mirando”, manifestó el exlíder de Los Piojos y actual referente de Los Persas, quien había acompañado al conjunto nacional en Estados Unidos con presentaciones musicales privadas y gratuitas.

El cantante continuó con su postura sobre el desarrollo del juego de los dirigidos por Lionel Scaloni y sumó más detalles de lo observado en la cancha. “Ve y va y lo empuja por la espalda y se le viene. Es obvio que viene el referí. No contento con eso viene el platinado”, agregó durante la entrevista.

Finalmente, el autor de temas como Farolito, Tan Solo, Bicho de ciudad y Pistolas concluyó su análisis de las maniobras del encuentro. “El… . Dani Olmo y lo empuja con el referí en frente y se come la amarilla. Cantadísima”, remató el músico sobre la sanción disciplinaria.

El debate alrededor del partido definitivo se mantiene activo a casi dos meses de la definición del torneo y tras el reciente anuncio del retiro de Lionel Messi de la Selección Nacional.