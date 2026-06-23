Un intento de robo en pleno microcentro sanjuanino fue frustrado en la madrugada gracias al monitoreo en tiempo real del CISEM, que permitió detectar a un sospechoso cuando merodeaba una barbería con aparentes intenciones delictivas.

El hecho se inició cuando operadores del sistema de cámaras advirtieron movimientos sospechosos en la intersección de calles Rivadavia y Patricias Sanjuaninas. El individuo se encontraba en las afueras de una barbería denominada “Marifusa”, donde permanecía observando el lugar en una actitud que encendió las alertas.

De inmediato, desde el 911 se dio aviso al personal policial que realizaba recorridas preventivas por la zona. La respuesta fue rápida y efectiva: los uniformados llegaron al lugar y lograron interceptar al sospechoso cuando se desplazaba hacia inmediaciones del edificio de Tribunales.

Al ser identificado, el sujeto no pudo justificar su presencia en el lugar a esa hora. Se trataba de un joven de 22 años, de apellido Olmos, quien además contaba con antecedentes por delitos contra la propiedad.

La situación se agravó al verificar sus datos en el sistema, donde se constató que tenía un pedido de captura vigente desde septiembre de 2025, por una infracción al Artículo 117°, quedando a disposición del Tercer Juzgado de Faltas.

Durante el palpado de urgencia, los efectivos encontraron entre sus prendas una ganzúa, herramienta comúnmente utilizada para forzar cerraduras, lo que reforzó la hipótesis de que estaba a punto de concretar el robo.

Tras ser reducido, el joven fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de la Justicia. El procedimiento destacó nuevamente la importancia del sistema de videovigilancia para prevenir delitos en zonas clave de la provincia.