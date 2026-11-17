La tranquilidad de la noche del domingo 15 de noviembre se vio abruptamente interrumpida en las instalaciones del CISEM, donde Brian Guevara protagonizó un violento episodio mientras era sometido a un control de rutina. El hombre, de 33 años y oriundo del barrio Valle Grande en el departamento Rawson, se autolesionó e intentó atacar a los efectivos policiales que supervisaban el procedimiento en la dependencia perteneciente a la Dirección D-8.

Según precisaron las fuentes policiales vinculadas al caso, la situación se desencadenó cerca de las 22 horas en la sede ubicada en la esquina de calles Agustín Gómez y Santiago del Estero, en la zona de Trinidad. Hasta ese lugar había asistido el sujeto para cumplir con la revisión técnica y el recambio reglamentario de la tobillera electrónica que posee por estar incorporado al sistema de monitoreo.

En medio de la inspección del dispositivo de vigilancia, y por motivos que hasta el momento no trascendieron, el individuo tuvo una reacción totalmente fuera de control frente a los uniformados. En cuestión de segundos, extrajo un elemento contundente que llevaba consigo y comenzó a provocarse diversos cortes y daños de consideración en su brazo izquierdo.

Lejos de calmarse tras provocarse las heridas, Guevara dirigió su furia contra los agentes de la fuerza de seguridad que intentaban contener la situación en el interior del edificio. El hombre intentó agredir físicamente al personal policial presente, motivo por el cual los efectivos debieron actuar con rapidez para reducirlo y evitar que el incidente pasara a mayores.

Debido a la sangre y a la lesión que presentaba el detenido en su extremidad superior, las autoridades solicitaron de inmediato la presencia de una ambulancia en el lugar. A los pocos minutos arribó una unidad del servicio de emergencias médicas, cuyos profesionales asistieron y curaron al herido dentro de la misma sede del CISEM sin necesidad de traslado.

Finalmente, tras recibir las curaciones correspondientes por parte de los médicos y quedar fuera de peligro, los efectivos policiales que intervinieron en el operativo concretaron la aprehensión formal del sujeto. El hombre quedó a disposición de la Justicia tras el grave altercado registrado durante la noche del domingo.