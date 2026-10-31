El Estadio de las Colonias Unidas fue escenario de un auténtico partidazo que quedará grabado en la memoria de los fanáticos del hockey sobre patines sanjuanino. En un encuentro correspondiente a la novena fecha del Torneo Clausura de la Serie A1, Centro Valenciano protagonizó una remontada furiosa en el complemento y se impuso por 5 a 4 ante Richet Zapata, en un clásico que tuvo todos los condimentos, fricción y emociones hasta el último segundo.

La primera mitad: golpe a golpe y ventaja violeta

El desarrollo inicial había mostrado una dinámica completamente favorable para el dueño de casa. Si bien Valenciano supo golpear en los primeros tramos con destellos de buen juego, fue Richet Zapata el que revirtió el marcador antes del descanso.

Con una ráfaga contundente, el Violeta logró dar vuelta un 0-2 adverso para marcharse a los vestuarios con un esperanzador 4-2 parcial, impulsado por los goles de Matías "Zeta" Maldonado, Víctor Núñez y Bautista Romero, que contrastaban con los tantos iniciales de la visita marcados por Luca Garcés.

El complemento: tensión, pierna fuerte y giro drástico

Lejos de decaer, el segundo tiempo mostró a un conjunto de La Barraca decidido a cambiar el rumbo a puro carácter. El trámite se tornó sumamente friccionado, hablado en cada rincón de la cancha y condicionado por el rigor físico y las numerosas faltas acumuladas por ambos bandos. Valenciano ajustó las marcas, adelantó sus líneas y comenzó a cercar el arco defendido por Jamil Alé.

A base de insistencia y con el liderazgo táctico de sus referentes, la visita logró emparejar las acciones 4-4, aprovechando la merma física y el desgaste de Richet Zapata en el tramo final. La tensión se palpaba en las bancas y en las gradas, donde cada fallo arbitral y cada tarjeta amarilla añadían dramatismo a un clásico que no daba tregua.

El gol agónico que desató la locura

Cuando parecía que el empate final era un hecho inquebrantable, apareció toda la experiencia y jerarquía de José García. A falta de pocos segundos para el pitazo final, el experimentado jugador de Valenciano encontró el espacio necesario tras una gran jugada colectiva y sacó un furioso latigazo de media altura que dejó sin opciones a la defensa y al arquero rival.

El 5-4 definitivo desató el festejo alocado de todo el banco visitante y silenció el reducto violeta. Con este triunfo monumental, Valenciano suma tres puntos de oro que le permiten inyectar una cuota enorme de confianza en la parte caliente del Torneo Clausura, dejando en claro que en los clásicos sanjuaninos la historia nunca está cerrada hasta el último suspiro.

La programación de la fecha

La jornada contempla los encuentros entre Concepción Patín Club y Sindicato Empleados de Comercio (SEC), Deportivo Aberastain frente a Atlético Argentino, Unión Deportiva Bancaria contra Olimpia Patín Club, Richet Zapata ante Centro Valenciano y Altos de San Juan frente a Lomas de Rivadavia.

Por su parte, el encuentro entre UVT y Club Hispano fue programado para el 11 de noviembre. Además del compromiso por el Clausura, Richet Zapata y Centro Valenciano volverán a verse las caras este domingo 1 de noviembre a las 21 hs. cuando disputen el partido de ida de los cuartos de final de la Superliga Argentina, lo que agrega un condimento especial a este enfrentamiento.