Claudia Villafañe comparó a Messi con Maradona tras perder la final

En el inicio del programa La Cocina Rebelde por El Trece, Claudia Villafañe compartió sus sensaciones sobre la final del Mundial donde Argentina cayó frente a España., Al observar el clima festivo en el estudio, la empresaria comentó que "Qué lindo festejarlo así" mientras recordaba los momentos de tensión vividos en Nueva Jersey.

Ante la tristeza generalizada por el resultado, ella estableció un paralelismo con su propia historia y aseguró que "Yo esa sensación la viví también en el 90. Es muy duro porque no te lo esperás".

Durante la charla con Jimena Monteverde, Villafañe se refirió a las imágenes del capitán nacional conmovido tras el encuentro. Según su visión, "Ver el llanto de Leo fue terrible, pero sentí que estaba bien que se desahogue, que pueda largar toda esa presión y distintas sensaciones" en referencia a la carga emocional por su edad y futuro. La empresaria remarcó que "Era necesario que se desahogue, que largue todo eso que venía acumulando" como parte de un proceso natural de cierre.

Al analizar el camino del equipo en el torneo, destacó que para ella el momento cumbre ocurrió antes del cierre del certamen. Manifestó que "Para mí, el Mundial estaba terminándose con Inglaterra. Para nosotros fue como la final. La gente salió a la calle a festejarlo como si hubiera sido la final. No se le puede pedir más nada". También agregó que los jugadores "Lo dieron todo, dejaron todo en la cancha" a lo largo de toda la competencia.

Sobre el vínculo entre los futbolistas y los hinchas, Villafañe explicó que "Siempre con la Selección pasa eso en el fútbol" y reconoció que "Debe ser muchísima presión tener como público al argentino".

En ese contexto, justificó la actitud del plantel durante la premiación al señalar que "No fue una falta de respeto lo que hicieron de darle la espalda" a los ganadores, sino que "Fue ir a agradecerle a nuestro público, diciéndole: bueno, lo dimos todo".

Finalmente, la invitada resaltó la pasión de la tribuna que ocupó el 75 por ciento del estadio. Mencionó la creatividad local al decir que "Acá cada Mundial se inventan muchas canciones diferentes. Salen 10 canciones distintas. Es increíble". En sus palabras de cierre, reiteró que la selección no tiene deudas pendientes porque nuevamente "Lo dieron todo, dejaron todo en la cancha" frente a su gente.