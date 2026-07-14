En la previa del partido entre la Selección Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026, Claudia Villafañe recordó cuál era la opinión de Diego Maradona sobre Lionel Messi y reveló una frase que el Diez repetía sobre el capitán argentino.

Durante una entrevista con LAM, la empresaria se refirió a las comparaciones que durante años marcaron el debate entre Maradona y Messi. Lejos de alimentar la discusión, aseguró que la postura del exfutbolista era clara y que reconocía abiertamente al rosarino.

“Diego lo dijo siempre. Diego decía que Messi era mejor que él, así que lo apoyamos desde todos lados”, expresó Villafañe.

La declaración volvió a poner en escena la admiración que Maradona sentía por Messi, con quien además compartió una etapa en la Selección Argentina. Diego fue su entrenador durante las Eliminatorias y el Mundial de Sudáfrica 2010.

El fuerte apoyo de Claudia Villafañe a Messi

Villafañe también contó que mantiene un vínculo cercano con el capitán argentino y su familia. Según explicó, el acompañamiento va más allá de lo que sucede dentro de una cancha.

“Cuando llora, lloramos; cuando se ríe, nos reímos. Estamos con él a muerte, con su familia y apoyándolo siempre. Y él sabe que es así”, afirmó.

Además, destacó la vigencia de Messi a los 39 años y no dudó al momento de definir su presente futbolístico. “Es un fenómeno increíble”, aseguró.

La empresaria también reconoció que tiene relación con varios integrantes del plantel argentino y, principalmente, con las familias de los futbolistas. “A todos los jugadores los conozco un montón, tengo relación con las mujeres”, contó.

La cábala de Claudia para los partidos de Argentina

A horas del cruce ante Inglaterra, Villafañe reveló que mantiene una particular cábala desde el inicio del Mundial. El primer partido de la Selección Argentina lo vio sola y decidió repetir la rutina durante el resto de la competencia.

“Acá lo vi sola el primer partido, así que seguimos así conservándola”, explicó sobre el ritual que mantiene para cada encuentro del equipo de Lionel Scaloni.

Con Argentina a un partido de una nueva final del mundo, Claudia expresó su deseo para el encuentro ante los ingleses. “Es Argentina, somos todos argentinos, así que queremos que la Selección llegue al triunfo y seguir pasando un pasito más. No nos quedan muchos”, sostuvo.

Finalmente, cerró con un mensaje directo antes de la semifinal: “Vamos Argentina, que tenemos que ganar”.