Personal de la Subcomisaría Cipolletti clausuró un comercio dedicado a la compra y venta de metales que funcionaba sin habilitación en el barrio René Favaloro, en Chimbas. Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron más de 230 kilos de cobre y bronce, además de varias herramientas cuya procedencia deberá ser investigada.

El operativo se realizó luego de constatar que en el lugar se desarrollaba una actividad de “chacarita” sin contar con la documentación necesaria para funcionar. Según informaron fuentes policiales, el establecimiento no tenía habilitación comercial, licencia de uso, certificado eléctrico, habilitación municipal, autorización de Salud Pública ni libro de Industria y Comercio.

Ante las irregularidades detectadas, se dispuso la clausura supeditada del establecimiento y el secuestro de aproximadamente 226,130 kilos de cobre y 5,370 kilos de bronce. Entre los elementos encontrados había barras tipo jabalinas y flexibles similares a caños, mientras que el bronce estaba compuesto por una gran cantidad de picaportes. Todo el material fue trasladado a la sede policial.

Durante la inspección también fueron encontradas dos amoladoras de 5 pulgadas, una amoladora de 7 pulgadas, una caladora, dos bombas de agua y un taladro. Al no poder acreditar su propiedad, el Ayudante Fiscal ordenó iniciar actuaciones para determinar la procedencia de estos elementos, que quedaron bajo cadena de custodia en la Subcomisaría Cipolletti.

En el procedimiento también fue aprehendido un joven de apellido Flores, de 26 años, quien quedó vinculado al expediente contravencional con intervención del 3° Juzgado de Faltas.