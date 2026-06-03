Durante las primeras horas de este miércoles, una densa niebla cubrió diversos puntos de la provincia, generando condiciones de visibilidad reducida y un paisaje atípico para el junio sanjuanino. Para entender los motivos científicos de este fenómeno, DIARIO HUARPE dialogó con el climatólogo Germán Poblete, quien detalló las causas de esta "nube en superficie".

¿Cómo se forma la niebla?

Poblete explicó de manera sencilla el proceso físico detrás de esta condensación: "El aire tiene una cierta capacidad para acumular vapor de agua. Esa capacidad tiene un punto de saturación, que cuando se llena, cuando llega al límite de esa acumulación de aire, es cuando nosotros decimos que la humedad está al 100%, la humedad relativa. Entonces, cuando llega a ese punto, que es el punto de saturación, que puede ser por un fuerte aumento de humedad o por una bajada de la temperatura, el aire se satura, entonces la humedad llega al 100% y las gotitas que sobran a partir de ese 100% pasan de vapor a micronésimas gotitas líquidas. Eso es lo que se le llama nube, y en este caso que está en superficie, niebla".

La influencia del anticiclón

Respecto a las razones climáticas actuales, el especialista señaló: "¿Qué ha ocurrido ahora? Se ha posicionado un anticiclón, una alta presión que tiene una circulación antihoraria en el Atlántico, pero de tal forma que toca un poco el noroeste argentino, donde hay mucha humedad, entonces la hace fluir con fresco, porque estamos en pleno junio, más flujo de humedad. Entonces, se dan las dos posiciones para que el aire se sature, para que alcance el punto de saturación que es el 100%. Entonces, cuando el aire se satura y sigue el flujo de humedad o el enfriamiento, inmediatamente se forma la condensación en otra cosa que una nube, en el caso ahora de la niebla, una nube en superficie".

Sobre la persistencia del fenómeno, Poblete agregó: "La persistencia es porque hay una alta presión, a la cual le llamamos anticiclón, en superficie, que abarca parte del Atlántico y parte del noroeste argentino, y en esa circulación antihoraria que tiene el anticiclón, hace fluir humedad y frescura a la vez".

Pronóstico y duración

Consultado sobre cuánto tiempo podría extenderse este escenario en San Juan, el climatólogo fue cauteloso: "Los anticiclones son persistentes. Obviamente, cuando ya empiece a jugar más fuerte el sol, puede en la tarde difícil que se produzcan las nieblas, y a medida que trancurra el tiempo, hay que ver cómo se comportan estos anticiclones en superficie, que muchas veces están sobre el Atlántico y otras veces están sobre el continente".

Finalmente, advirtió: "Pero cuando están, a su vez, en el Atlántico, donde toman la humedad, y a su vez pasan por el noroeste argentino, es la principal fuente de humedad que tenemos nosotros, va a persistir. Entonces, hay que ver cómo se van a comportar respecto de en dónde se van a formar esos anticiclones".